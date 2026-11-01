Il derby di Milano del 31 ottobre ha acceso il San Siro con una vittoria netta del Milan sull’Inter: 3-1. Dopo una sconfitta contro il Bologna, i rossoneri tornavano a casa con l’obiettivo di difendere il podio, mentre i nerazzurri cercavano di mantenere il primato di quattro punti. Il risultato ha spostato la classifica: l’Inter rimane in prima posizione con 25 punti, il Milan segue a 21, a tre punti di distanza.

La partita, segnata da un ritmo sostenuto nei primi dieci minuti, ha messo in evidenza la capacità del Milan di imporsi fin dal via.

Le fasi salienti del match

Il primo tempo ha visto il Milan aprire le marcature al quarto minuto: Diego Moreira ha superato il difensore dell’Inter, Carlos Augusto, e ha servito Pulisic con un cross perfetto, il quale ha retto di testa per il 1-0.

Dieci minuti più tardi, la sinistra di Rabiot ha completato il raddoppio grazie a un calcio d’angolo preparato da Moreira, ancora una volta con il sinistro. L’Inter ha risposto al 22′ con un gol di Alessandro Bastoni, derivante da un calcio d’angolo, ma il vantaggio è stato nuovamente cancellato dal Milan quando Moreira ha trasformato una punizione a giro sopra la barriera, chiudendo così il risultato sul 3-1 prima dell’intervallo.

Diego Moreira, il vero colpo del mercato

Il giovane esterno, arrivato in estate per circa 50 milioni di euro, ha dimostrato subito il valore dell’investimento. In meno di dieci minuti ha fornito due assist e realizzato una punizione da incornare, tutto con il sinistro. Le sue marcature hanno ricordato le doti di un calciatore “senza limiti”, capace di creare spazi su entrambi i lati del campo. Dopo la partita, Moreira ha esultato con un gesto di “calma, calma”, segno di maturità non comune per un giocatore di soli 22 anni. Le sue prestazioni precedenti, comprese una doppietta contro la Lazio, confermano una crescita rapida e un ruolo chiave nella squadra.

Reazioni dei protagonisti e conseguenze in classifica

Il tecnico Ruben Amorim ha elogiato la squadra definendola “vittoria meritata” e ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione, soprattutto in vista della corsa allo scudetto. Il portiere Gianluigi Maignan è stato decisivo con parate fondamentali, tra cui un miracolo su tiro di Spence. Dall’altra parte, l’allenatore Cristian Chivu ha ammesso la necessità di rivedere il modulo tattico adottato, costretto a improvvisare a causa di assenze per febbre. La classifica ora vede l’Inter in testa, ma il vantaggio è più sottile: il Milan, ora al quarto posto, resta a pochi passi dal leader, con la Lazio in lizza per la prima posizione.