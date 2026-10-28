Nel contesto della nona giornata di Serie A, il Napoli si reca in trasferta a Monza per affrontare la squadra di Allegri. Entrambi i club cercano punti preziosi, ma la partita prende una piega inaspettata già nei primi minuti di gioco.

Lobotka costretto a lasciare il campo al 16° minuto

Al 16° minuto, lo slovacco Stanislav Lobotka subisce un improvviso contatto con Mangas.

Il difensore del Monza cade sul lato sinistro del centrocampista, comprimendo la caviglia sinistra. Il dolore è immediato: Lobotka porta le mani al volto, segnando la prima indicazione di un problema serio.

Il medico di squadra interviene prontamente, ma la gravità della situazione costringe il giocatore a ricevere le cure sul prato.

Incapace di rialzarsi, lo slovacco viene trasportato fuori dal campo su una barella, sotto gli occhi preoccupati dei compagni e dei tifosi.

Le ripercussioni per il Napoli di Allegri

L’assenza di Lobotka rappresenta un duro colpo per il centrocampo azzurro. Il giocatore era uno dei pilastri tattici del tecnico Allegri, capace di gestire il ritmo di gioco e di fornire copertura difensiva.

Il suo improvviso deficit obbliga il tecnico a riorganizzare la formazione.

Sostituzione di Billy Gilmour

Nel tentativo di compensare la perdita, il Napoli introduce Billy Gilmour al posto del compagno infortunato. Gilmour, giovane e dinamico, porta energia ma non può subito colmare il vuoto lasciato da Lobotka, soprattutto in termini di esperienza e presenza a centrocampo.

Il risultato di questa riorganizzazione sarà evidente nei minuti rimanenti del match, ma l’impatto immediato è già chiaro: il Napoli deve affrontare il resto della gara con una linea mediana più leggera, aumentando il rischio di contrattacchi avversari.

Prospettive future e prossimi impegni

Nei prossimi giorni, Lobotka sarà sottoposto a una serie di esami diagnostici per valutare l’entità dell’lesione. Solo dopo questi accertamenti si potrà capire quanto tempo sarà assente dal campo. La squadra prepara già il prossimo impegno contro la Juventus, previsto per il 1° novembre alle 20:45, quando il Napoli dovrà fare i conti sia con la forza del marchio bianconero sia con la mancanza di un elemento chiave a centrocampo.

Fino ad allora, l’allenatore dovrà gestire la rotazione dei giocatori, valutare alternative tattiche e mantenere alto il morale della squadra, nonostante la frustrazione generata da un infortunio così precoce.