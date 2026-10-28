Un terribile incidente si è verificato a Roma. Sono rimaste coinvolte due moto e un'automobile. Uno dei due motociclisti, di soli 33 anni, è morto nello schianto.

Grave incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì 28 ottobre in via di Boccea, nel quadrante nord-occidentale di Roma. Il bilancio è di un morto e un ferito in seguito a uno scontro che ha coinvolto due motociclette e un’automobile. A perdere la vita è stato un uomo di 33 anni, alla guida di una Suzuki Gsx-R1000.

Il conducente dell’altra moto, un uomo di 32 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Illesa la donna al volante dell’auto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi e la gestione della viabilità.

Incidente a Roma: muore un motociclista di 33 anni

L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 1284 di via di Boccea. Secondo le prime ricostruzioni, nello scontro sono rimasti coinvolti una Renault Clio e due motociclette, una Ktm LC8 e una Suzuki Gsx-R1000. I tre mezzi stavano percorrendo la strada quando, per cause ancora da chiarire, si sono scontrati. L’impatto è stato particolarmente violento e ha avuto conseguenze fatali per uno dei motociclisti.

La vittima è il conducente della Suzuki, un uomo di 33 anni. Nonostante il tempestivo allarme e l’intervento dei soccorritori, per lui non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato direttamente sul luogo dell’incidente.

Ferito anche il conducente della Ktm LC8, un uomo di 32 anni di nazionalità moldava. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato in ambulanza al Policlinico Agostino Gemelli, dove è stato affidato al personale sanitario per gli accertamenti e le cure necessarie.

La conducente della Renault Clio, una donna di 69 anni, è invece rimasta illesa e non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale.

I rilievi della polizia locale per ricostruire la dinamica

Sul luogo del sinistro sono intervenute le pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario della polizia locale di Roma Capitale. Gli agenti hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

Per i conducenti della Renault Clio e della Ktm LC8 sono stati inoltre disposti gli accertamenti di rito. Restano da chiarire le cause che hanno portato alla collisione tra i tre veicoli.

Gli operatori si sono occupati anche della gestione della circolazione lungo il tratto interessato dall’incidente. Il traffico ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso, i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.