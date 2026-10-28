Centrosinistra e centrodestra sono separati da appena otto decimi di punto percentuale. Fuori dalle principali coalizioni, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci registra invece un calo.

Centrosinistra e centrodestra sono separati da appena otto decimi di punto percentuale. È quanto emerge dall’ultima rilevazione SWG realizzata per La7 tra il 21 e il 26 ottobre: il centrosinistra raggiunge il 44,9%, mentre il centrodestra si attesta al 44,1%. Una differenza contenuta, che rientra ampiamente nei margini di errore del sondaggio e restituisce un quadro di sostanziale equilibrio tra i due schieramenti.

Fratelli d’Italia si conferma il primo partito italiano, seguito dal Partito Democratico. Fuori dalle principali coalizioni, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci registra invece un calo, fermandosi al 5,6%. Un altro elemento significativo riguarda gli elettori che non esprimono una preferenza per nessuno degli schieramenti: secondo la rilevazione, rappresentano il 30% degli intervistati.

Centrosinistra al 44,9%: Pd primo partito della coalizione

Nel complesso, l’area di centrosinistra raggiunge il 44,9%. Al suo interno, il Partito Democratico è la formazione con il consenso più alto, pari al 20,6%. Segue il Movimento 5 Stelle, che si attesta al 12,4%, mentre Alleanza Verdi e Sinistra raccoglie il 6,3%.

Tra le forze politiche più piccole, Italia Viva-Casa Riformista ottiene il 2,3%, +Europa l’1,4% e Avanti PSI l’1%.

Gli altri partiti dell’area indicati nella rilevazione totalizzano complessivamente lo 0,9%.

La somma delle percentuali colloca quindi il centrosinistra leggermente sopra il centrodestra, anche se la differenza tra le due aree è troppo ridotta per indicare un vantaggio significativo. Il dato fotografa una situazione in cui gli equilibri politici restano aperti in vista delle prossime elezioni.

Centrodestra al 44,1%: Fratelli d’Italia sfiora il 30%

Il centrodestra si attesta al 44,1%. A trainare la coalizione è Fratelli d’Italia, che raggiunge il 29,3% e si conferma la prima forza politica del Paese. Più distanti Forza Italia, al 7,4%, e la Lega, al 5,4%.

Il partito guidato da Matteo Salvini resta quindi alle spalle degli alleati, mentre Noi Moderati e Sud Chiama Nord, la formazione di Cateno De Luca entrata nella coalizione di maggioranza, si attestano entrambi all’1%.

I dati arrivano in una fase di confronto politico sulle politiche del governo, mentre nelle ultime settimane sono tornate in piazza manifestazioni di giovani e studenti contro le scelte in materia di scuola, i tagli all’istruzione, il costo della vita e le spese militari. Nel quadro delineato dal sondaggio, tuttavia, Fratelli d’Italia mantiene un consenso vicino al 30%.

Futuro Nazionale al 5,6%, Azione al 3,1%: gli equilibri in vista del 2027

Al di fuori delle due principali coalizioni, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci è stimato al 5,6%, mentre Azione di Carlo Calenda raggiunge il 3,1%. Entrambe le formazioni restano fuori dai due schieramenti principali nella fotografia delle intenzioni di voto proposta dalla rilevazione.

In vista delle elezioni politiche del 2027, resta da capire se questi partiti sceglieranno di presentarsi autonomamente oppure se si apriranno spazi per eventuali accordi elettorali. Le alleanze potrebbero infatti incidere sugli equilibri complessivi, soprattutto in un sistema in cui la costruzione delle coalizioni può avere un peso significativo nella competizione elettorale.

Il quadro è ancora provvisorio e mancano diversi mesi al voto. Le prossime rilevazioni permetteranno di osservare l’evoluzione dei consensi, in particolare per Futuro Nazionale e per le forze politiche più piccole. Un elemento resta centrale: il 30% degli intervistati non esprime una preferenza, una quota che evidenzia quanto una parte consistente dell’elettorato non abbia ancora indicato una scelta.