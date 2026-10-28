I medici no vax saranno reintegrati in servizio. E' infatti arrivato il via libera della Camera con 126 voti a favore e 113 voti contrari. Determinanti sono stati i voti di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci.

E’ arrivato il via libera da parte della Camera: i medici no vax saranno reintegrati in servizio grazie a 126 voti a favore contro i 113 contrati. Determinanti sono stati i sì da parte di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci.

Medici no vax, via libera al reintegro: Vannacci determinante

E’ arrivato il via libera dell’Aula della Camera all’articolo 8 del ddl sulle professioni sanitarie, che prevede il reintegro dei medici no vax.

Il via libera è arrivato in realtà sul fino di lana in quanto sono stati 126 i voti a favore e 113 i voti contrari delle opposizioni, con uno scarto quindi solamente di 13 voti. Alcuni deputati di Forza Italia non hanno votato. Determinanti sono stati i sì da parte di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci: “Se gli 8 vannacciani avessero votato contro, sarebbe finita con 121 contrari e 113 favorevoli e la norma non sarebbe passat a” spiega il deputato Rossano Sasso. L’articolo in questione, ovvero il numero 8 del ddl sulle professioni sanitarie, introdotto durante l’esame in commissione su proposta di FdI, prevede infatti la possibilità di reintegro per i medici no vax che erano stati radiati dall’albo durante il periodo della pandemia da Covid.

Ma ecco la reazione delle opposizioni al via libera da parte della Camera al reintegro dei medici no vax.

Medici no vax, via libera al reintegro: la reazione delle opposizioni

Come abbiamo visto, con 126 voti a favore (113 contrari) la Camera ha dato il via libera al reintegro dei medici no vax, che potranno dunque tornare in servizio.

Furiose le opposizioni, queste le parole di Elena Bonetti di Azione: “Possiamo raccontarcela come vogliamo,ma oggi reintegriamo questi medici che hanno disconosciuto la responsabilità che l’obbligo deontologico loro imponeva. Come si comporteranno rispetto al vaccino Mrna sui tumori?” Dello stesso avviso il Movimento 5 Stelle: “State dando uno schiaffo ai medici che hanno seguito le regole e uno schiaffo alle vittime del Covid”, ha detto Marianna Ricciardi, ricordando anche che questi medici no vax radiati “hanno provato a curare con i fiori di Bac i tumori, infezioni gravissime con la papaya fermentata, che hanno scelto l’anti-scienza“. Devis Dori di Avs: “Un voto che è un insulto a tutti i medici e sanitari che hanno svolto il loro dovere in quel periodo drammatico”, mentre la dem Ilenia Malavasi ha parlato di “un precedente pericoloso” che rischia di “mistificare la memoria di un periodo difficilissimo per il nostro Paese”.