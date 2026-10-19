Francesco Totti svela le difficoltà vissute dopo il ritiro e come ha ritrovato equilibrio con una nuova compagna.

L’ex numero dieci della Roma non ha trovato la fine della carriera semplice come si poteva immaginare. Il giorno in cui ha lasciato il campo allo Stadio Olimpico, davanti a una folla di tifosi, la lacrima è stata solo l’inizio di un percorso emotivo doloroso.

Nel suo racconto, Totti descrive il vuoto che si è creato quando l’adrenalina del rettangolo verde è scomparsa.

La routine quotidiana, disciplinata da allenamenti, partite e viaggi, è svanita in un batter d’occhio lasciandolo “morto dentro” e senza un punto di riferimento stabile.

Il rischio di una caduta nella depressione

Dopo l’addio, l’ex capitano ha avvertito un senso di smarrimento così intenso da definirlo un pericolo di depressione. Le parole usate sono state pesanti: il vuoto lo soffocava, si sentiva solo in mezzo all’oceano, la terra sotto i piedi era sparita.

“Non ero pronto”, ha ammesso, evidenziando come la vita di un calciatore sia costruita su schemi fissi e quanto la loro rottura possa essere destabilizzante.

Il vuoto dopo l’Olimpico

Nei giorni successivi al saluto, l’ex campione ha sperimentato una notte senza fine, priva di quella carica emotiva che l’aveva sempre accompagnato.

La mancanza di stimoli sportivi lo ha spinto a confrontarsi con se stesso, a cercare nuovi significati al di là del pallone.

Il dolore per la perdita del padre Enzo

Il trauma è stato amplificato dalla morte di Enzo, il padre di Francesco Totti. L’uomo, descritto come “silenzioso ma forte”, non mostrava affetto con parole o abbracci, ma con uno sguardo capace di dire tutto. Nonostante la modestia economica della famiglia, il padre ha sempre garantito al figlio dignità, rispetto e una profonda educazione.

Quando il padre è venuto a mancare, l’ex capitano ha avvertito che gli era mancata l’aria. Ha definito la scomparsa “la fine di tutto”, sottolineando quanto quel legame fosse stato il pilastro su cui aveva costruito la sua identità.

Divorzio da Ilary Blasi e le difficoltà familiari

Un altro tassello di quel periodo di crisi è stato il “divorzio inaspettato” da Ilary Blasi. Totti ha riconosciuto l’impatto sui tre figli – Cristian, Chanel e Isabel – affermando che quando due genitori si separano, sono i bambini a soffrire di più. Nonostante la burrasca, ha mantenuto un rapporto sereno con i piccoli, definendoli “una certezza” nella sua vita.

Malattia di Cristian e paura del Covid

Nel frattempo, la famiglia ha dovuto gestire la diagnosi di una condizione neurologica in Cristian, definita come una macchiolina nell’“acquedotto di Silvio”. Il giovane è stato escluso dall’idoneità sportiva dal CONI; la decisione è stata presa per tutelare la sua salute. Successivamente, il padre ha affrontato anche una grave infezione da Covid, con saturazione al 87% e broncopolmonite, temendo per la propria vita.

Rinascita con Noemi Bocchi

Oggi, al fianco di Noemi Bocchi Totti ritrova equilibrio e gioia. La compagna, partecipante a Ballando con le Stelle, è stata inizialmente accolta con timore per le possibili ripercussioni mediatica, ma la loro relazione si è consolidata. “Mi fa stare bene. È una brava ragazza”, ha dichiarato l’ex capitano, sottolineando come il nuovo legame gli abbia restituito serenità.

Con la famiglia a sostegno, la possibilità di praticare sport leggeri come il padel e la libertà di viaggiare, Totti guarda al futuro con speranza consapevole che le difficoltà del passato hanno forgiato una nuova forza interiore.