Il Real Madrid ha battuto il PSV 5-1 nella quinta giornata della Champions League 2026/2027, disputata martedì 24 novembre alle 21:00 al Santiago Bernabeu. La squadra allenata da Jose Mourinho era andata in svantaggio nel primo tempo, dopo il rigore trasformato da Perisic al 32′. Nella ripresa i padroni di casa hanno cambiato partita e hanno chiuso la gara con cinque reti.

Con questo risultato il Real Madrid mantiene il percorso perfetto nella fase a girone unico, in cui si trova al comando in via provvisoria.

Il secondo tempo di Bellingham e Valverde

Jude Bellingham è entrato dalla panchina a inizio ripresa, con il Real Madrid sotto nel punteggio. Il centrocampista inglese ha inciso subito sulla gara.

Al 50′ Federico Valverde ha pareggiato i conti, sfruttando un assist di Arda Guler. Dieci minuti dopo Bellingham ha firmato il sorpasso con un tiro dal limite: ha controllato un passaggio di Kylian Mbappé, lo ha alzato di prima intenzione e ha scagliato un destro che si è infilato sul palo lontano.

Bellingham aveva già visto un suo tentativo acrobatico respinto qualche minuto prima.

Il gol gli ha dato il ritmo della partita, come ha riconosciuto anche il suo allenatore.

Mbappé, la doppietta e il gol di Vinícius

Al 64′ Mbappé ha raddoppiato il vantaggio del Real Madrid, ancora su assist di Guler. All’84’ il francese ha segnato la sua seconda rete della serata, superando il portiere e depositando il pallone a porta vuota. Nel finale, all’87’, anche Vinícius Júnior ha trovato la rete con un tiro di grande potenza, dopo aver colpito il palo in precedenza.

Le parole di Bellingham e Mourinho

Nel dopopartita Bellingham ha detto di non sapere bene come avesse segnato il suo gol. Ha spiegato di aver avuto il pallone in una buona posizione e di aver pensato al tiro. Ai giornalisti ha poi respinto i paragoni con Zinedine Zidane, dicendo che il francese era molto più forte di lui. Il centrocampista inglese, che ha 23 anni, aveva scelto il numero 5 di Zidane quando è arrivato al Real Madrid, come omaggio al campione francese che ammirava.

Mourinho ha lodato la prestazione del suo centrocampista e ha detto che il merito del cambio di passo è soprattutto di Bellingham e dei compagni. Secondo l’allenatore portoghese, Bellingham è il miglior centrocampista del mondo. Mourinho ha anche ribadito di considerare uno scandalo il fatto che Bellingham non sia rientrato tra i primi dieci giocatori del mondo nella classifica del Pallone d’Oro di quest’anno.