Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sarebbero lasciati dopo una lunga crisi: lui avrebbe già una nuova frequentazione, secondo Gabriele Parpiglia.

La relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sarebbe ormai arrivata al capolinea. Dopo anni trascorsi insieme, dalla conoscenza nella Casa del Grande Fratello Vip alla nascita del figlio Kian, i due sembrerebbero aver preso strade diverse. Nessuno dei diretti interessati ha ancora confermato ufficialmente la separazione, ma le indiscrezioni sulla loro situazione sentimentale continuano ad aumentare.

A rendere il quadro ancora più interessante è una nuova rivelazione di Gabriele Parpiglia, secondo cui l’ex velino avrebbe già iniziato a frequentare un’altra donna.

La rottura con Pierpaolo Pretelli sarebbe partita in estate: Giulia Salemi avrebbe deciso di chiudere

Per ricostruire l’origine della separazione bisogna tornare a qualche mese fa. Secondo quanto riferito da Parpiglia, la crisi sarebbe iniziata già prima della partecipazione di Pretelli a L’Isola dei Famosi.

L’esperienza televisiva e la lontananza avrebbero inizialmente favorito un riavvicinamento, tanto che, una volta rientrato in Italia, i due avrebbero provato a ripartire. Successivamente, insieme al piccolo Kian, nato a gennaio 2025, avrebbero trascorso una vacanza in Puglia, a Savelletri. Proprio durante quel periodo, però, Giulia avrebbe maturato la decisione di interrompere definitivamente la relazione.

“A chiudere è stata Giulia. E non adesso. Già da questa estate Giulia dava i segnali di una forte incertezza su quello che provava per Pierpaolo”, ha raccontato il giornalista.

Nonostante i tentativi di Pretelli di recuperare il rapporto, la decisione dell’influencer sarebbe rimasta invariata. La conseguenza sarebbe stata anche la fine della convivenza, con Pierpaolo che avrebbe lasciato l’abitazione condivisa per trasferirsi altrove. Parpiglia ha inoltre escluso che la separazione sia stata provocata da un tradimento o da un coinvolgimento di altre persone, smentendo così le ipotesi circolate sul web, comprese quelle relative a un possibile riavvicinamento con Ariadna Romero, madre del suo primo figlio Leonardo.

Oggi, sempre secondo il giornalista, tra Salemi e Pretelli ci sarebbe un rapporto sereno legato soprattutto alla responsabilità genitoriale. Anche Giulia, intervistata recentemente da Vanity Fair, ha lasciato intendere di attraversare una nuova fase personale, dichiarando: “Ho imparato a bastarmi da sola“.

“Ha già una nuova fidanzata”, l’indiscrezione su Pierpaolo Pretelli

A rilanciare le voci su un nuovo capitolo sentimentale nella vita di Pretelli è stato proprio Gabriele Parpiglia, che attraverso la sua newsletter ha anticipato l’esistenza di una frequentazione tenuta lontana dai riflettori. Il giornalista, che nelle scorse settimane aveva già raccontato i retroscena della presunta separazione, ha scritto: “Dopo aver raccontato qui la rottura e i motivi che hanno spinto Giulia Salemi a chiudere la storia con Pierpaolo Pretelli, lui ha una nuova frequentazione che custodisce segretamente. Per ora… Ma restate connessi…”. Stando a questa ricostruzione, dunque, Pierpaolo avrebbe voltato pagina e starebbe valutando quando rendere pubblica la nuova conoscenza.

La notizia arriva dopo mesi di indiscrezioni sulla crisi. Una vicenda che, secondo Parpiglia, sarebbe stata caratterizzata da diversi tentativi di riconciliazione da parte di Pretelli, senza però riuscire a ricostruire il rapporto. Nessuna conferma ufficiale è però arrivata dai due ex protagonisti del Grande Fratello Vip: per il momento, la ricostruzione della rottura e della presunta nuova relazione di Pierpaolo resta affidata alle indiscrezioni.