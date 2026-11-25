Lilli Gruber attacca il governo a Otto e Mezzo sugli emendamenti di Lega e Fratelli d'Italia contro i manifestanti: nel mirino anche la sospensione delle borse di studio agli studenti indagati.

Le proposte del centrodestra sulle manifestazioni di piazza e sulle possibili sanzioni per gli studenti coinvolti nelle proteste accendono il dibattito politico e televisivo. A Otto e Mezzo, su La7, Lilli Gruber critica duramente gli emendamenti presentati da Lega e Fratelli d’Italia, soffermandosi soprattutto sull’ipotesi di sospendere borse di studio e agevolazioni economiche ai giovani indagati.

Nel confronto interviene anche la giornalista Giorgia Pacione Di Bello, che richiama l’attenzione sulle difficoltà delle nuove generazioni e sulle risorse destinate alle famiglie e ai giovani in Italia.

Giorgia Pacione Di Bello: «I giovani pesano poco dal punto di vista elettorale»

In collegamento con lo studio è intervenuta anche Giorgia Pacione Di Bello, giornalista economica di ItaliaOggi, che ha allargato il confronto alle difficoltà delle nuove generazioni e alla distribuzione delle risorse pubbliche.

Secondo la giornalista, le manifestazioni degli ultimi mesi hanno dato voce soprattutto a ragazzi preoccupati per il costo della vita e per le prospettive future. Una parte di loro, ha osservato, non vorrebbe essere costretta a lasciare l’Italia, ma chiede condizioni economiche e lavorative che permettano di costruire qui il proprio futuro.

Pacione Di Bello ha quindi richiamato alcuni dati sulla spesa sociale, soffermandosi sulla distanza tra le risorse destinate alle fasce più giovani della popolazione e quelle rivolte agli anziani.

Citando le rilevazioni dell’Ocse, ha sostenuto che dal 2015 gli interventi a favore di famiglie, bambini e giovani avrebbero rappresentato una quota compresa tra lo 0,9 e l’1% del Pil, a fronte di una percentuale decisamente superiore per la popolazione over 65. Una disparità che, nella sua lettura, riflette anche il diverso peso elettorale delle generazioni: «I giovani pesano poco dal punto di vista elettorale». La giornalista ha infine sottolineato come sarebbe prioritario creare maggiori opportunità per trattenere i ragazzi nel Paese, valorizzandone le competenze e il contributo alla crescita economica.

“Oscene, nemmeno in Ungheria”, Gruber si scaglia contro Fdi e Lega

La discussione sulle nuove misure in materia di sicurezza e ordine pubblico accende il dibattito politico e televisivo. A “Otto e Mezzo”, il programma di approfondimento di La7 condotto da Lilli Gruber, la conduttrice ha criticato duramente alcune proposte avanzate dagli esponenti della maggioranza, soffermandosi in particolare sulle iniziative che riguardano le manifestazioni di piazza e gli studenti coinvolti nelle proteste.

Il confronto si inserisce in una fase particolarmente intensa per il Parlamento, alle prese con l’esame della Legge di Bilancio 2027. Alla Commissione Bilancio della Camera sono state depositate complessivamente 6.558 proposte emendative, un numero che rappresenta un primato nell’attuale legislatura. Tra i temi finiti al centro delle polemiche figurano anche le iniziative sulla gestione dei cortei e sulle conseguenze economiche per gli studenti indagati per eventuali reati commessi durante le manifestazioni.

Nel corso della trasmissione, Lilli Gruber ha contestato le iniziative presentate da alcuni esponenti del centrodestra, giudicandole eccessivamente punitive nei confronti di chi partecipa alle proteste. La conduttrice ha richiamato, in particolare, la proposta della Lega di introdurre una nuova fattispecie di reato denominata squadrismo eversivo di piazza, criticando l’accostamento tra le manifestazioni pubbliche e i fenomeni eversivi.

La misura che ha suscitato maggiori critiche riguarda la possibile sospensione di borse di studio, contributi e altri benefici per il diritto allo studio agli studenti sottoposti a indagini preliminari per determinati reati commessi durante manifestazioni, proteste o occupazioni. Il blocco degli aiuti economici durerebbe fino alla conclusione del procedimento, mentre un’eventuale condanna comporterebbe la revoca dei benefici. Una proposta che, secondo la conduttrice, rischierebbe di colpire indiscriminatamente anche ragazzi non ancora riconosciuti colpevoli. Da qui il paragone particolarmente duro con l’Ungheria di Viktor Orbán: «Neanche nell’Ungheria di Orbán abbiamo visto questo!».