Tina Cipollari, Walter Chiari e i rapporti sentimentali: Gemma Galgani sorprende nell'intervista a Belve con confessioni inedite, battute maliziose e risposte senza peli sulla lingua.

Gemma Galgani arriva a Belve e si racconta senza filtri, tra confessioni sulla sua vita sentimentale, rivelazioni inedite e frecciate alla storica rivale Tina Cipollari. Ospite di Francesca Fagnani, la dama di Uomini e Donne affronta anche temi intimi, svelando per la prima volta alcuni dettagli del suo passato amoroso e tornando sull’esperienza televisiva che, come ammette, le ha cambiato la vita.

Da Walter Chiari alla rinascita a Uomini e Donne: le rivelazioni di Gemma Galgani

Nel corso della chiacchierata, la protagonista si lascia andare anche a confessioni inedite sul proprio passato sentimentale. Per la prima volta, infatti, ammette di aver avuto una relazione con Walter Chiari, celebre attore e personaggio dello spettacolo scomparso nel 1991.

Gemma ripercorre inoltre il cambiamento vissuto dopo il suo ingresso in televisione, attribuendo alla trasmissione una vera e propria rinascita personale: «Sono rinata con la trasmissione. Ho iniziato che avevo le ballerine, poi sono passata ai tacchi 12 e non mi fermavo più». Nonostante la notorietà raggiunta in oltre quindici anni di partecipazione al programma, la dama torinese ammette di non apprezzare sempre il modo in cui viene percepita dal pubblico.

Alla domanda di Fagnani su ciò che le pesa maggiormente della popolarità, risponde: «Il fatto che mi possano vivere come un personaggio, che non sono e non mi sento tale».

Gemma Galgani, la frecciata a Tina Cipollari: attacco senza freni a Belve

Gemma Galgani si mette a nudo davanti a Francesca Fagnani, affrontando senza imbarazzo temi legati alla sfera privata, alle relazioni e alla popolarità conquistata grazie a Uomini e Donne. Ospite della nuova stagione di Belve, la storica dama del programma di Maria De Filippi si racconta con spontaneità, alternando confessioni personali e risposte pungenti. Alla domanda della conduttrice sul motivo del suo successo con gli uomini, replica: «Non sono una persona inibita e non penso che arrivata alla mia età debba vergognarmi». Poi precisa: «Non ho tabù rapportati alla mia età per l’intimità», rivendicando la libertà di vivere i sentimenti e la propria femminilità senza condizionamenti.

Tra i passaggi più vivaci dell’intervista non manca un riferimento a Tina Cipollari, con cui da anni porta avanti una rivalità diventata uno dei tratti distintivi di Uomini e Donne. Quando Fagnani le fa notare una presunta ossessione nei confronti dell’opinionista, Gemma ribalta immediatamente l’accusa: «È lei che mi ossessiona! Mi descrive come fissata con il sesso, a me sembra più fissata lei col sesso. Io lo metto in pratica. Lei?». Una provocazione accompagnata da un’altra frecciata, quando la giornalista ipotizza che Tina non abbia lo stesso successo con gli uomini: «Può darsi che lei sia un po’ invidiosa», risponde la dama.

L’intervista fa parte della prima puntata dell’ottava stagione di Belve, in onda questa sera martedì 24 novembre in prima serata su Rai 2. Insieme a Gemma Galgani, sullo sgabello di Francesca Fagnani siedono anche Francesco Totti e Pierfrancesco Favino.

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