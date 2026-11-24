Maneskin, reunion per il nuovo album e ci sarà anche la famosa cantante ital...

Maneskin, reunion per il nuovo album e ci sarà anche la famosa cantante ital...

I Maneskin si stanno preparando a tornare dopo lo scioglimento della band che ha portato i vari membri del gruppo, tra cui spicca il cantante e leader Damiano David, a lanciarsi in carriere parallele, lui da solista, senza mai dimenticare da dove proviene il merito di quello che sono stati e sono in tutto il mondo, portando di fatto una band rock italiana sui principali palcoscenici internazionali, un qualcosa di inedito per il nostro panorama musicale.

I Maneskin e la Reunion per il nuovo album: necessario tornare uniti

La Reunion dei Maneskin arriva dopo un tentativo fallito di fare una carriera da solisti, Damiano David ci ha provato ed il suo album ha venduto 50 mila copie in Italia nel 2025, vincendo un disco di platino ma ha fatto flop sia in USA che nel Regno Unito.

Diverso il percorso di Victoria De Angelis, che è tornata al suo primo amore il deejaying ma anche lei non ha riscosso il successo che tanto sperava. Stessa idea e purtroppo medesimo risultato per il chitarrista Thomas Raggi che ha spinto il suo album, investendovi molto capitale, ma purtroppo non ha raggiunto il pubblico.

Di conseguenza sono giunti alla conclusione che solo unendosi potranno continuare a cavalcare l’onda del successo, i fan sono quindi in attesa di vedere che ne sarà del nuovo lavoro musicale.

Maneskin, nel nuovo album una canzone con Mina

I Maneskin stanno preparando un nuovo album, dei brani realizzati da zero della band romana che ha stregato l’Europa e il mondo.

In programma oltre al tour negli stadi, che tocca in Italia l’Olimpico di Roma e il Maradona di Napoli anche una presenza al festival statunitense Coachella molto apprezzato a livello mondiale.

Quasi certamente però l’appuntamento più atteso dalla band è il Festival di Sanremo 2027 che li vedrà tornare nuovamente protagonisti. Nel progetto del nuovo album, come riporta Open.online, vi è un duetto destinato a far parlare.

I Maneskin infatti canteranno assieme ad una delle voci più iconiche e significative della nostra musica: Mina – La Tigre di Cremona ha accettato di lavorare assieme a loro e presterà la propria voce ad una canzone, al momento ancora segreta.