L'ex velina non ha apprezzato la decisione che ha coinvolto il marito, seppur si trattasse di un gioco organizzato con il cast di "Ballando con le Stelle".

Ballando con le Stelle ha regalato una puntata interessante sia per le performance dei ballerini che per i momenti di intermezzo che l’hanno accesa, aumentando l’interesse social sul programma che, rispetto al passato, ha offerto momenti di massima attenzione anche durante la settimana per il caso che è emerso tra due giurati e che fortunatamente è stato risolto.

Ballando con le Stelle, il percorso di Noemi Bocchi

Noemi Bocchi, fidanzata di Francesco Totti, è tra i partecipanti di questa edizione di Ballando con le Stelle, la donna è arrivata quasi alle fasi finali del programma, dimostrando di sapersi muovere in pista e di avere un ottimo rapporto lavorativo con il proprio ballerino.

Un ruolo il suo certamente non facile, la fama derivante dalla relazione con il Pupone l’ha certamente aiutata ad avere un ruolo importante nel mondo dello spettacolo ma il resto ce lo ha messo lei e vederla così a suo agio in una posizione atipica è certamente positivo per lei.

Emerge molto più Noemi rispetto al ruolo di “fidanzata di” che spesso viene affibbiato a chi si trova in relazioni con personaggi dotati di grande fama.

La curiosità di tutti è di capire dove potrà arrivare, se riuscirà a vincere il programma o quantomeno a piazzarsi sul podio.

Noemi Bocchi e la rezione furibonda di Federica Nargi, cosa è accaduto ed il ruolo di Alessandro Matri

Nel corso della puntata andata in onda sabato 21 novembre, la numero 8 della stagione, i giornalisti di Rai Radio 2, Chiara Carcano e Vittorio Pettinato hanno fatto fare un gioco ai protagonisti del programma.

A Noemi Bocchi è toccato scegliere uno tra i personaggi vip, proposti dai giornalisti, da presentare ad un’amica single.

Tra questi c’era Alessandro Matri, da anni legato all’ex velina Federica Nargi, i due sono sposati ed hanno due bambini. La decisione guardacaso è ricaduta su di lui.

La reazione di Federica Nargi non si è fatta attendere e sui social ha commentato – “mi sembra giusto presentare ad un’amica single un uomo “sposato” e con figlie”. Un commento che testimonia la gelosia che lei ha verso il proprio partner.

Lo stesso Matri ha parlato in un’intervista, come riporta DonnaPop.it, di come entrambi fossero gelosi l’uno dell’altra, riportando episodi dove lui controllava chi frequentasse lei e lei, ha mostrato in pubblico quanto ci tenesse ad affermare che lui era il “suo” uomo.

Insomma la gelosia è un tratto caratteristico di Nargi e per il bene di Noemi Bocchi e delle altre è consigliabile non citarlo, nemmeno quando si tratta di un gioco all’interno di un programma televisivo.