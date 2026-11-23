Le Borse europee hanno tentato il rimbalzo in avvio della settimana del 16 Novembre 2026. Gli investitori hanno tenuto sotto osservazione le valutazioni nel settore dell’intelligenza artificiale e i timori legati al crescente indebitamento usato per finanziare gli investimenti nei data center.

Stoxx 600 in rialzo, Milano in calo

L’indice dell’area, lo stoxx 600, è salito di un quarto di punto percentuale, con i titoli tecnologici in evidenza seguiti da quelli industriali.

Tra le principali piazze, Francoforte ha guadagnato lo 0,55%, Parigi lo 0,5%, Londra lo 0,4% e Madrid lo 0,43%.

A Milano, Piazza Affari ha risentito dello stacco delle cedole e ha ceduto l’1%. Tra i titoli in evidenza, Lottomatica ha guadagnato il 2,58% e Unicredit l’1,97%, quest’ultima tra le otto big impegnate nello stacco del dividendo. Sono saliti anche Fincantieri e Technoprobe.

Un quadro di seduta diverso nelle ricostruzioni disponibili

Le ricostruzioni disponibili della seduta non coincidono del tutto. Una descrive Milano in calo dell’1% dopo lo stacco cedole, mentre l’altra indica la Borsa di Milano poco mossa, sulla parità, dopo l’avvio di Wall Street. In quest’ultimo quadro, i titoli sotto i riflettori erano Leonardo e il gruppo spaziale Avio, mentre il mercato attendeva i conti di Nvidia e la quotazione di Anthropic, due appuntamenti molto seguiti dagli investitori.

Le stesse ricostruzioni divergono anche sull’energia: una indica il gas in forte rialzo, l’altra in calo. Il quadro complessivo resta quindi incerto, e il dato sulla chiusura delle singole piazze va verificato sulle quotazioni ufficiali.