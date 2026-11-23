Gli Stati Uniti hanno monitorato i contatti di Alice Huang con il Ministero della Sicurezza di Stato cinese, la principale agenzia di spionaggio di Pechino, durante lo scandalo che coinvolge Nvidia. La notizia è stata pubblicata dal New York Times. La donna è al centro della vicenda dei chip per l’intelligenza artificiale e, secondo alcune fonti dell’intelligence, era in contatto con il ministero nel periodo in cui aveva una relazione con Jensen Huang, all’epoca ancora al vertice dell’azienda.

Contatti con l’agenzia di spionaggio e il ruolo di Kang Wei

Secondo diverse fonti, la donna è rimasta in contatto con un funzionario dell’agenzia per oltre un anno, dalla primavera del 2025 fino all’autunno di quest’anno. Le stesse fonti riferiscono che le agenzie di intelligence avrebbero raccolto prove secondo cui Kang Wei, socio in affari di Alice Huang e spesso presentato come suo marito, lavorava per la stessa agenzia.

L’entità e la tempistica precisa dei contatti, così come il lavoro di Kang Wei per il servizio, non erano state rese note in precedenza.

I dati coincidono con il periodo della relazione del manager di Nvidia e, in parte, con quello in cui Megaspeed, società di Alice Huang, acquistava grandi quantità di chip Nvidia avanzati, che si sospetta siano stati introdotti clandestinamente in Cina.

La posizione di Jensen Huang e di Trump

Inizialmente Jensen Huang aveva descritto la relazione come una normale interazione con una cliente d’affari. Ha ammesso la relazione solo dopo che il New York Times ha rivelato, il mese scorso, che la donna era stata identificata dagli Stati Uniti come agente dei servizi cinesi e che il Ceo era stato intercettato tramite sorveglianza elettronica.

Alcuni consiglieri di Trump lo avevano informato in almeno due occasioni dei legami della donna con l’agenzia cinese. Il presidente ha minimizzato e ha dichiarato di non voler intervenire. Secondo il quotidiano, Trump considerava Huang un prezioso alleato e Nvidia essenziale per l’economia e il mercato azionario statunitensi. Trump ha affermato che nessuno nel suo governo gli aveva comunicato informazioni che indicassero che Alice Huang fosse un’agente dei servizi segreti cinesi.

Le importazioni di chip e l’inchiesta del Financial Times

Un’inchiesta del Financial Times ricostruisce una rete di società tra Stati Uniti e Sud-est asiatico attraverso cui sarebbero arrivati in Cina chip Nvidia soggetti alle restrizioni americane sulle esportazioni. Un ruolo importante nella catena di fornitura sarebbe stato svolto da Aivres, società americana partecipata dal gruppo cinese Inspur, inserita nel 2023 nella lista delle aziende soggette a restrizioni commerciali statunitensi, pur non essendo direttamente colpita dal provvedimento.

Tra dicembre 2024 e dicembre 2025, Speedmatrix, controllata malese di Megaspeed, ha dichiarato importazioni da Aivres per circa 4,6 miliardi di dollari, secondo dati commerciali di ImportGenius. Il valore riguarda le merci importate e non quantifica esportazioni illegali verso la Cina. Le responsabilità individuali nell’eventuale trasferimento illecito dei semiconduttori non sono state accertate. Nvidia ha dichiarato di aver bloccato le vendite a Megaspeed e a una sua controllata nel 2025, e di aver poi introdotto restrizioni anche verso Aivres.

Le accuse a Singapore e il ruolo di Li Ming

Il ministero dell’Interno di Singapore ha precisato il 12 novembre che le indagini locali non hanno raccolto prove sufficienti per incriminare Alice Huang in relazione alle presunte false dichiarazioni commerciali di Megaspeed. Le indagini su società e altri soggetti sono in corso.

Secondo persone informate sui fatti citate dal Wall Street Journal, un ruolo chiave dietro le quinte sarebbe stato svolto da Li Ming, cinese di 52 anni, che oggi si trova in libertà provvisoria in una villa di lusso a Singapore non lontano dall’ambasciata cinese. Li Ming è indicato come figura centrale di una rete di società che avrebbe fatto arrivare in Cina chip per l’intelligenza artificiale Nvidia. Lui e altri sono stati incriminati per frode a Singapore nel febbraio 2025, in un’indagine sul presunto trasbordo di chip. Megaspeed non compare tra le società citate nelle accuse. Secondo i procuratori, Li avrebbe acquistato server con chip Nvidia dichiarando che fossero destinati alla sua società locale, Luxuriate Your Life, e i server sarebbero stati spediti in Malaysia e poi verso una destinazione non specificata.