Putin e Trump in Cina: colloqui su Ucraina e Iran, ambasciatore russo a Washi...

Putin e Trump in Cina: colloqui su Ucraina e Iran, ambasciatore russo a Washi...

Putin e Trump in Cina tra cena di gala e colloqui bilaterali previsti giovedì, mentre a Washington manca ancora un ambasciatore russo.

Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente statunitense donald trump hanno avuto un breve scambio durante il Forum Apec di Shenzhen, in Cina. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha spiegato quali argomenti non sono stati affrontati e quali potrebbero entrare nei prossimi colloqui tra i due leader.

Il breve colloquio alla cena di gala

Secondo quanto riportato dall’agenzia russa Tass, Putin ha parlato brevemente con Trump durante la cena di gala organizzata dal presidente cinese Xi Jinping allo Shenzhen International Exchange Center, nell’ambito del Forum Apec. Il ricevimento è stato il momento in cui i due leader si sono trovati nello stesso luogo. Nel corso di una foto ufficiale, i due sono stati collocati ai lati di Xi Jinping e della moglie, e si sono scambiati una stretta di mano e alcune parole.

Secondo l’agenzia Interfax, però, Trump e Putin non hanno avuto una conversazione sostanziale.

Ucraina, Iran e l’ambasciatore a Washington

Alla domanda sui temi che i presidenti avrebbero affrontato, Peskov ha risposto parlando di “questioni attuali”. Ha indicato per primo il tema dell’Ucraina, da trattare se ci sarà tempo, e ha aggiunto che i due leader si scambieranno opinioni anche sull’Iran, un argomento che ha definito estremamente rilevante.

Peskov ha inoltre riferito che Putin avrebbe informato Xi Jinping dei suoi recenti contatti con gli inviati speciali americani Steve Whitkoff e Jared Kushner.

Alla domanda sulla nomina di un ambasciatore a Washington, Peskov ha risposto con parole precise: “No, dettagli di questo tipo non sono stati affrontati. Si è trattato di una discussione di carattere più generale”. Il portavoce ha poi osservato che la Russia non intrattiene relazioni con il Regno Unito e la Francia, paesi dove mancano ambasciatori russi da oltre due mesi, e che per questo non c’è urgenza di procedere a nuove nomine.

Il colloquio bilaterale previsto giovedì

Secondo funzionari russi e statunitensi citati dall’agenzia Reuters, Trump dovrebbe avere un incontro bilaterale con Putin in Cina giovedì, oltre al vertice trilaterale con Xi Jinping. Un funzionario americano ha confermato l’incontro senza fornire altri dettagli. Gli inviati di Trump hanno intensificato gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra in Ucraina, e alle discussioni dovrebbero partecipare anche leader europei, con un focus sulle garanzie di sicurezza nel dopoguerra e sul piano di ripresa economica.

Peskov ha tuttavia chiarito, che i due leader non terranno negoziati a tutto campo durante l’incontro di giovedì. Il consigliere di politica estera del Cremlino Yuri Ushakov ha precisato che il faccia a faccia si svolgerà dopo la sessione plenaria dell’Apec, con la partecipazione di diversi membri delle delegazioni russa e statunitense.

La morte dell’ambasciatore Aleksandr Darčiev

Il tema dell’ambasciata a Washington è legato alla scomparsa di Aleksandr Darčiev, ambasciatore russo negli Stati Uniti dal marzo 2025. Darčiev è morto a Mosca l’11 novembre, all’età di 66 anni, a causa di una malattia cronica. Il posto resta quindi vacante, e il Cremlino non ha indicato un nome per la successione.