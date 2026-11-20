Mosca chiede di riportare la Nato ai confini di un tempo. Un'analisi su cosa c'è dietro la richiesta e perché l'Europa dovrebbe rifiutarla.

Il presidente Donald Trump ha affermato con gli europei che Vladimir Putin desidera la fine della guerra in Ucraina. Secondo le sue parole, il leader russo sarebbe stanco della situazione e vorrebbe chiudere un accordo. Il tema centrale del discorso riguarda però la richiesta di Mosca di ridisegnare la sicurezza europea, con un ruolo diretto degli Stati Uniti.

Alla vigilia dell’ultimo incontro sull’Ucraina ad Abu Dhabi, l’inviato statunitense Jared Kushner, genero del presidente, aveva annunciato che il vertice avrebbe affrontato anche una architettura di sicurezza per l’Europa. Con questa espressione si indica l’insieme di regole e istituzioni su cui si regge la stabilità di una regione. In seguito è emerso che il tema era stato proposto dai russi.

La richiesta russa di arretrare la Nato

Mosca chiede che le forze della Nato tornino alla situazione precedente al proprio allargamento verso est. Questa pretesa non è cambiata di un millimetro dalla vigilia dell’invasione dell’Ucraina, avvenuta nel febbraio 2022. Gli sforzi della diplomazia statunitense, compreso il vertice in Alaska tra Trump e Putin, non hanno prodotto risultati, perché il Cremlino resta ancorato a posizioni massimaliste.

Il Cremlino sostiene che, dopo la caduta del muro di Berlino nel 1989, i paesi occidentali si fossero impegnati a non estendere la Nato verso est. Questo impegno sarebbe stato assunto con Michail Gorbačëv, che però ha smentito di averlo ricevuto. La promessa non è mai stata inserita in un trattato né in un testo ufficiale, e quindi non esiste un documento che la confermi.

Le scelte dei paesi dell’Europa centrale e orientale

Gli stati dell’Europa centrale e orientale che facevano parte del patto di Varsavia, così come le tre repubbliche baltiche che appartenevano all’Unione Sovietica, sono entrati nella Nato di propria iniziativa. Per queste nuove democrazie l’adesione all’alleanza aveva una priorità superiore all’ingresso nell’Unione europea. Il timore era di restare esposti a una nuova pressione russa lungo le proprie frontiere, un rischio che l’invasione dell’Ucraina ha poi reso concreto.

Chi scrive riconosce che la Russia può legittimamente chiedere garanzie di sicurezza ai propri vicini europei, per evitare sorprese sgradite. Mosca non ha però il diritto di stabilire quale orientamento debbano scegliere gli ex stati satelliti dell’Europa centrale e orientale, almeno fino a quando la loro politica non diventa una minaccia concreta. Le richieste russe, quindi, vanno oltre la questione del Donbass, perché toccano l’assetto politico di un’intera area.

Sfere d’influenza e il memorandum di Budapest

La domanda di fondo è se l’Europa e il resto del mondo debbano dividersi in sfere d’influenza controllate dalle grandi potenze, oppure essere governati da nazioni sovrane e uguali, capaci di firmare accordi di sicurezza e di rispettarli. Il memorandum di Budapest del 1994 offre un precedente diretto. In quell’accordo l’Ucraina rinunciò alle armi atomiche in cambio di garanzie di non aggressione, e la Russia firmò il documento. Gli esiti di quegli impegni sono noti a tutti.

La posizione dell’amministrazione statunitense è il dato più sorprendente. Washington sostiene le ambizioni del Cremlino proprio mentre la Russia mette in discussione le garanzie che lei stessa aveva firmato. Per chi scrive, l’Europa non dovrebbe accettare una simile impostazione, perché significherebbe rinunciare alla sovranità dei propri stati in cambio di una stabilità precaria.