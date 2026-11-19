Vladimir Putin si è riunito con Xi e Donald Trump ed il comportamento rivolto al leader russo ha fatto il giro del mondo con un video cliccatissimo.

E’ tanta l’attesa per il trilaterale tra Cina-Usa-Russia in programma per la giornata odierna nel paese asiatico ma intanto hanno fatto il giro del mondo le immagini del primo incontro dei tre leader ed è emerso un quadro inatteso in riferimento ad una delle tre, quella forse meno abituata a subire distanze perché solitamente assume il ruolo di imporre.

Scopriamo cosa è effettivamente accaduto.

Il trilaterale Xi-Trump-Putin in programma per oggi, 19 novembre

Nella giornata odierna i tre leader, di tre grandi potenze a livello mondiale, si siederanno attorno al tavolo per affinare i discorsi già intavolati nella giornata di ieri. Al centro la cooperazione commerciale ed anche uno dei temi più caldi ovvero la gestione del conflitto in Ucraina.

Xi e Putin hanno parlato per poco tempo ed hanno confermato quanto di positivo ha portato a livello globale la loro co-alizione a livello commerciale, non sono stati toccati altri argomenti.

Diverso il discorso con Donald Trump, lì il tema della guerra in Ucraina è stato dibattuto ma i due non hanno parlato di strategia per risolverlo definitivamente.

Tra Trump e Xi un colloquio durato più di un’ora, i temi hanno spaziato dalla guerra in Iran passando ai costi energetici e naturalmente hanno toccato anche la guerra in Ucraina, dove si sono detti disposti a cooperare per la fine del conflitto.

Vladimir Putin “umiliato” il video diventa virale sui social

LOL Putin got put in his place again. Judging by his face, he’s not too happy about it. Xi Jinping didn’t offer Putin a handshake and gestured to show him his place. https://t.co/jVbpXpRMYi — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 18, 2026



Ma a far parlare maggiormente sono stati una serie di video che ritraggono Vladimir Putin. Il primo è relativo al suo arrivo in aeroporto, come riporta LiberoQuotidiano, è stato accolto dal leader del partito comunita cinese, Cai Qi e non da Xi Jinping. In particolare è evidente la differenza di statura, 20 cm a favore del leader asiatico, un’ umiliazione per Putin, trattato alla stregua di un vassallo.

Un altro filmato certifica svariate umiliazioni, stavolta del protocollo, per lo zar russo che è stato allontanato da Xi e Trump nella foto di rito, infatti in mezzo a loro si è piazzata una donna in abito bianco, presumibilmente la moglie di Xi e lui non l’ha presa molto bene.

Inoltre a segnalare l’astio anche il comportamento di Xi che non ha stretto la mano a Putin, insomma se come si suol dire “il buongiorno si vede dal mattino” , i rapporti tra Russia e Cina sono tutt’altro che ottimi non resta che scoprire il risultato di questi colloqui.