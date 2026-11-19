Shenzhen (Cina), 19 nov. (askanews) – “Noi stiamo davvero facendo la storia” ha detto il presidente americano Donald Trump, in apertura del trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin a Shenzhen, in Cina, a margine del vertice Apec.E Xi Jinping ha aggiunto: “In quanto grandi potenze mondiali e membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, i nostri tre Paesi dovrebbero dare il buon esempio, cooperare per affrontare le sfide globali, salvaguardare congiuntamente la pace e la stabilità mondiale e fornire un contributo ancora maggiore al progresso dell’umanità”.

Prima del trilaterale, la foto a tre tra i leader con al centro il “padrone di casa” Xi.