In alcune regioni d’Italia, il ponte dell’Immacolata “regalerà” sino a quattro giorni consecutivi di vacanza, con l’8 dicembre che, cadendo di martedì, consentirà a molti studenti di rimanere a casa anche lunedì 7. Ma ecco il calendario delle regioni.

Ponte dell’Immacolata: scuole chiuse per 4 giorni

Il ponte dell’Immacolata in questo 2026 regalerà a tanti studenti ben 4 giorni di vacanza consecutivi.

L’8 dicembre, infatti, quest’anno cadrà di martedì, e molte regioni hanno quindi deciso di sospendere le lezioni anche lunedì 7, con quindi le scuole chiuse da sabato 5 (per chi fa la settimana corta, sennò da domenica 6) a martedì 8 compreso, col rientro in classe fissato per mercoledì 9 dicembre. La mappa delle chiusure non è però omogenea in tutta la penisola, per questo andremo a vedere ora insieme il calendario delle varie regioni.

Prima però, poniamo l’attenzione su due casi particolari. Il primo è Milano: il 7 è Sant’Ambrogio, e le scuole quindi sono già chiuse di per sé. Il secondo è Bolzano, dove il calendario scolastico presenta differenze in base agli indirizzi linguistici. Per capire infatti se lunedì 7 dicembre siano previste lezioni bisogna fare riferimento alle disposizioni applicabili al proprio istituto, senza estendere quindi automaticamente le indicazioni valide altrove.

Ponte dell’Immacolata, scuole chiuse per 4 giorni: il calendario delle regioni

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, sulla base dei calendari scolastici dell’anno 2026/2027, la sospensione delle lezioni per lunedì 7 dicembre è prevista in dodici Regioni, ovvero Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, e nella Provincia autonoma di Trento. La chiusura riguarda le scuole statali e paritarie secondo i rispettivi calendari. Quindi per gli istituti coinvolti non sarà necessaria un’ulteriore decisione per sospendere le lezioni del lunedì 7 dicembre. In queste regioni invece, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Sardegna e Toscana, i calendari regionali non prevedono una sospensione generalizzata delle attività didattiche per lunedì 7 dicembre e quindi, in assenza di disposizioni diverse, le scuole rimarrano aperte.