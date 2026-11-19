Città di Castello, si costituisce il presunto pirata della strada che ha investito e ucciso Eleonora Chieli in Capacci, 77 anni.

Si è conclusa con la morte di una donna di 77 anni la tragedia avvenuta a Città di Castello, dove un’auto l’ha investita mentre attraversava sulle strisce pedonali per raggiungere la chiesa. Il conducente si era allontanato senza fermarsi a prestare soccorso, ma nelle ore successive si è presentato spontaneamente ai carabinieri. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire le eventuali responsabilità.

Città di Castello, si costituisce il presunto pirata della strada: ha investito e ucciso una 77enne

Come riportato dall’Ansa, si è presentato spontaneamente dai carabinieri l’uomo ritenuto alla guida dell’auto che, nella serata di martedì 17 novembre, ha travolto e ucciso Eleonora Chieli in Capacci, 77 anni, a Città di Castello, in provincia di Perugia.

Dopo l’impatto, il conducente non si era fermato a prestare soccorso, proseguendo la marcia e facendo perdere le proprie tracce. La donna, invece, era stata raggiunta dai sanitari del 118, ma le gravi lesioni riportate nell’incidente si sono rivelate fatali. La sua posizione è ora al vaglio degli investigatori, coordinati dalla Procura di Perugia.

Secondo quanto riferito dall’Ansa, l’uomo si è presentato nella serata di mercoledì 18 novembre alla caserma dei carabinieri di Umbertide.

La dinamica dell’investimento mortale e le indagini della polizia locale

La tragedia si è consumata in via Roma, nei pressi della chiesa di Santa Maria, dove la 77enne era diretta per partecipare a una funzione religiosa. La donna stava attraversando sulle strisce pedonali, accompagnata dal marito, quando è stata centrata dalla vettura. A seguito dell’urto sarebbe stata scaraventata a diversi metri di distanza dal punto dell’impatto. Alcuni passanti, presenti al momento dell’incidente, sono intervenuti per prestarle le prime cure e hanno allertato immediatamente il 118.

L’investimento è avvenuto lungo un tratto rettilineo e illuminato, circondato da diverse abitazioni. Sulla vicenda sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Città di Castello, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti, esaminando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire all’identità del conducente. Le verifiche proseguono con la collaborazione dei carabinieri.