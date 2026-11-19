Neonata trovata morta in casa nell'Alto Sebino, era nata viva: quattro indagati e un test di gravidanza negativo sequestrato.

La neonata trovata morta nel bagno di un’abitazione dell’Alto Sebino, in provincia di Bergamo, era venuta al mondo viva, anche se sarebbe sopravvissuta soltanto per pochi istanti. A confermarlo sono i primi risultati dell’autopsia, che non hanno evidenziato segni di violenza sul corpicino. Restano da chiarire le cause del decesso e le circostanze del parto, avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 novembre.

Neonata trovata morta nell’Alto Sebino, l’autopsia conferma: era nata viva

La bambina trovata senza vita nel bagno di un’abitazione dell’Alto Sebino, in provincia di Bergamo, era nata viva ed è sopravvissuta al parto, seppur per un periodo molto breve. Come riportato da Bergamo News, è quanto emerso dall’autopsia eseguita mercoledì 18 novembre all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Gli esami non hanno consentito di stabilire con precisione per quanto tempo la piccola sia rimasta in vita dopo la nascita. Un altro elemento emerso dall’accertamento riguarda l’assenza di lesioni: sul corpo della neonata non sono stati individuati segni di trauma.

Rimane invece da chiarire che cosa abbia provocato il decesso.

Per arrivare a una risposta saranno necessari ulteriori approfondimenti medico-legali. La vicenda risale alla notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre, quando la diciassettenne ha partorito nella casa di famiglia. Secondo le prime ricostruzioni, la gravidanza sarebbe arrivata oltre l’ottavo mese e la bambina, al momento della nascita, avrebbe avuto un peso di circa quattro chilogrammi.

La gravidanza non riconosciuta e il malore prima del parto: quattro indagati

La giovane, studentessa delle scuole superiori, avrebbe riferito agli investigatori di non essersi mai resa conto di essere incinta, una circostanza che, stando a quanto dichiarato, sarebbe sfuggita anche ai genitori e al fratello maggiorenne. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti c’è anche un test di gravidanza risultato negativo a ottobre, sequestrato dai carabinieri nell’abitazione: resta da verificare se lo stick sia stato effettivamente utilizzato dalla minorenne.

I primi dolori sarebbero comparsi giovedì 12 novembre, mentre nella notte successiva la diciassettenne avrebbe accusato diversi malori in bagno, fino a perdere conoscenza e avere una forte emorragia. Dopo aver chiesto aiuto, sarebbe stata raggiunta dai familiari, che l’avrebbero trovata in condizioni particolarmente gravi, distesa in una pozza di sangue e accanto al corpo della bambina. I genitori avrebbero quindi accompagnato d’urgenza la figlia all’ospedale di Lovere, lasciando nell’abitazione la neonata, che ritenevano già morta. Solo successivamente i medici hanno allertato i carabinieri, dando avvio agli accertamenti.

La Procura di Bergamo e quella per i minorenni di Brescia hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo: nel registro degli indagati figurerebbero la diciassettenne, il padre, la madre e il fratello maggiorenne. L’iscrizione, in questa fase, rappresenta un atto necessario per consentire lo svolgimento delle verifiche investigative e medico-legali e non costituisce un accertamento di responsabilità.