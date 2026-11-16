Tragedia nell’Alto Sebino, in provincia di Bergamo, dove una minorenne ha partorito in casa una neonata al settimo mese di gravidanza, trovata poi morta dai genitori. La giovane avrebbe tenuto nascosta la gravidanza alla famiglia. Sulla vicenda indagano i carabinieri: disposta l’autopsia per chiarire le cause e il momento del decesso.

Neonata morta dopo il parto in casa, la madre è minorenne: indagini in corso

Una ragazza minorenne avrebbe tenuto nascosta la gravidanza alla propria famiglia fino alla notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre, quando ha partorito da sola nella propria abitazione, in un comune dell’Alto Sebino, in provincia di Bergamo.

La bambina, nata prematuramente al settimo mese di gestazione, è stata trovata senza vita dai genitori. Secondo le prime ricostruzioni, come riportato dal Bergamo News, dopo il parto la giovane avrebbe accusato un malore e, sentendosi male, avrebbe chiesto aiuto ai familiari. Una volta raggiunto il bagno, questi ultimi si sarebbero trovati davanti alla drammatica scena, con la neonata ormai priva di vita.

Sotto choc, hanno accompagnato immediatamente la figlia in ospedale. Qui il personale sanitario, dopo aver ricostruito l’accaduto, ha provveduto ad avvisare le forze dell’ordine.

Neonata trovata morta dopo il parto in casa: la madre minorenne aveva nascosto la gravidanza

Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Clusone, coordinati dalla Procura di Bergamo e dalla Procura per i minorenni di Brescia. Una prima osservazione del corpicino non avrebbe fatto emergere segni evidenti di violenza, ma per stabilire le cause della morte è stato disposto un esame autoptico, previsto per martedì 17 novembre.

L’accertamento dovrà chiarire soprattutto se la bambina fosse già morta al momento della nascita oppure se il decesso sia avvenuto successivamente al parto. In questa seconda eventualità, gli investigatori dovranno verificare anche se un eventuale ritardo nei soccorsi possa aver contribuito alla tragedia. Parallelamente, gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le settimane precedenti al parto: tra gli approfondimenti previsti ci sarebbero l’analisi dei dispositivi elettronici utilizzati dalla minorenne e l’ascolto delle persone a lei più vicine.