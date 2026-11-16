Una scossa di magnitudo 3.2 è stata registrata poco dopo la mezzanotte: il terremoto è stato avvertito distintamente e ha svegliato molti residenti.

Torna la paura in Abruzzo per una nuova scossa di terremoto registrata nel cuore della notte. Il sisma, di magnitudo 3.2, ha svegliato numerosi residenti ed è stato avvertito anche a L’Aquila e nelle province limitrofe. Ecco dove è stato localizzato l’epicentro e cosa è successo nelle ore successive.

Terremoto in Abruzzo, scossa di magnitudo 3.2 nella notte: epicentro vicino a Pizzoli

La terra è tornata a tremare in Abruzzo nelle prime ore di lunedì 16 novembre. Un terremoto di magnitudo 3.2 è stato registrato alle 00:26 in provincia dell’Aquila, con epicentro nell’area compresa tra i comuni di Pizzoli e Barete. Secondo i dati diffusi dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il movimento tellurico si è originato a circa 10 chilometri di profondità, a pochi chilometri dai centri abitati della zona.

La scossa è stata avvertita distintamente in gran parte dell’Aquilano, compreso il capoluogo, raggiungendo anche alcune località delle province di Teramo e Rieti. Numerose le testimonianze dei residenti, molti dei quali sono stati svegliati dal movimento sismico: sui social diversi cittadini hanno descritto il terremoto come particolarmente intenso, mentre alcuni abitanti delle zone più vicine all’epicentro hanno riferito di aver percepito un boato prima del tremore.

Al momento, stando alle prime verifiche, non risultano danni a edifici né persone ferite.

Quattro repliche dopo la scossa principale: il terremoto avvertito anche nel Reatino

Dopo il terremoto di magnitudo 3.2, l’attività sismica è proseguita con altri movimenti di intensità inferiore. Come riportato da Fanpage, i sismografi avrebbero rilevato quattro scosse successive nella medesima area, con epicentro ancora localizzato tra Pizzoli e Barete. L’ultima replica sarebbe stata registrata nella mattinata del 16 novembre, dopo le 7. Il territorio interessato comprende diversi piccoli centri dell’entroterra abruzzese e si trova a circa 20 chilometri da Amatrice, in provincia di Rieti, una delle località duramente colpite dal terremoto del 2016.

L’evento ha inevitabilmente riportato l’attenzione sulla vulnerabilità sismica dell’Appennino centrale, un’area che conserva ancora il ricordo delle devastanti scosse che hanno interessato il territorio negli ultimi anni, a partire dal terremoto dell’Aquila del 2009.