Svolta nelle indagini sull’omicidio di Gaetano Alessandro Barreca, l’imprenditore agricolo di 54 anni assassinato nella sua azienda in contrada Rolica, a Gangi, nel territorio delle Madonie, in provincia di Palermo. I carabinieri hanno fermato un uomo di 35 anni, gravemente indiziato di omicidio volontario aggravato. Il sospettato, che aveva un rapporto di lavoro con la vittima e conosceva bene le sue abitudini, avrebbe ammesso le proprie responsabilità durante l’interrogatorio davanti ai magistrati della Procura di Termini Imerese.

Alla base del delitto ci sarebbero stati contrasti professionali, anche legati a questioni economiche. Le dichiarazioni dell’uomo sono comunque ancora al vaglio degli investigatori.

Il ritrovamento del corpo e le prime indagini

Il cadavere di Barreca era stato scoperto nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre all’interno della sua azienda agricola.

L’imprenditore era stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco esplosi a distanza ravvicinata. Il corpo si trovava accanto al suo fuoristrada, che aveva ancora il motore acceso.

A lanciare l’allarme erano stati i familiari, preoccupati perché non riuscivano a contattare l’uomo. I carabinieri della Compagnia di Petralia Sottana, coordinati dalla Procura di Termini Imerese, avevano quindi avviato gli accertamenti per ricostruire gli ultimi spostamenti della vittima e individuare il responsabile dell’agguato.

Alle indagini hanno partecipato anche il Nucleo investigativo del Gruppo di Monreale e il RIS di Messina. I militari hanno raccolto le testimonianze delle persone informate sui fatti, analizzato le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza e verificato i dati contenuti nei dispositivi telefonici.

Un elemento importante per lo sviluppo dell’inchiesta è stato il ritrovamento di un fucile e di una pistola in una zona rurale non distante dal luogo dell’omicidio. Insieme alle armi sono stati recuperati anche altri oggetti considerati potenzialmente utili alle indagini. Su quanto sequestrato sono stati disposti accertamenti tecnici e balistici, per verificare un eventuale collegamento con l’uccisione dell’imprenditore.

Il sospettato trovato in un’abitazione abbandonata

Con il procedere degli accertamenti, l’attenzione degli investigatori si è concentrata sul 35enne, che aveva avuto rapporti di lavoro con Barreca e conosceva bene l’azienda e le abitudini dell’imprenditore. Le prime dichiarazioni dell’uomo e la ricostruzione dei suoi spostamenti nella giornata del delitto sarebbero risultate in contrasto con gli elementi raccolti dai carabinieri.

La posizione del sospettato si sarebbe ulteriormente aggravata dopo il suo allontanamento dall’abitazione, circostanza che ha fatto scattare le ricerche. I militari hanno perlustrato anche le campagne e le zone più impervie, avvalendosi del supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”.

Le ricerche si sono concluse nel territorio di Calascibetta, in provincia di Enna, dove il 35enne è stato individuato all’interno di un’abitazione abbandonata. Successivamente è stato accompagnato davanti ai magistrati della Procura di Termini Imerese per essere interrogato.

Durante l’audizione avrebbe ammesso le proprie responsabilità, indicando nei contrasti maturati nell’ambito del rapporto professionale con la vittima, anche per questioni economiche, il movente dell’omicidio. Le sue parole dovranno essere confrontate con gli altri elementi investigativi.

Al termine dell’interrogatorio, la Procura ha disposto il fermo, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza e un concreto pericolo di fuga. Le indagini proseguono per completare la ricostruzione del delitto e verificare ogni aspetto della vicenda.