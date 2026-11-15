Festival Economia Sociale, De Pascale: ""L'inserimento lavorativo delle fragilità è una sfida

"L'economia sociale in questi anni ha vinto molte battaglie, ha saputo riconoscersi, ha saputo promuoversi". Così Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, intervenendo al Festival dell'Economia Sociale di Forlì. La manifestazione rappresenta, secondo il governatore, "una grande...

“L’economia sociale in questi anni ha vinto molte battaglie, ha saputo riconoscersi, ha saputo promuoversi”. Così Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, intervenendo al Festival dell’Economia Sociale di Forlì. La manifestazione rappresenta, secondo il governatore, “una grande alleanza istituzionale, sociale e anche politica a sostegno dell’economia sociale”, che ha saputo superare molti pregiudizi del passato.

Tra le priorità per il territorio regionale, il ruolo del settore nel generare valore e inclusione: “Uno dei temi centrali è quello dell’inserimento lavorativo di tutte le fragilità che per l’Emilia-Romagna è una sfida centrale”.

https://www.youtube.com/watch?v=X0_AdipcyBs