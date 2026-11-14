Atp Finals, festa per Zverev: i tifosi ‘abbracciano’ il numero uno, ma qualcuno resta deluso

Ore e ore ad aspettare, con la ‘compagnia’ (non proprio piacevole) di un pungente freddo torinese. Poi, ecco il numero uno palesarsi. A Torino centinaia di appassionati hanno abbracciato così Alexander Zverev, dopo una lunga attesa fuori dall’hotel ’Principi di Piemonte’. Tanti applausi, ...

Ore e ore ad aspettare, con la ‘compagnia’ (non proprio piacevole) di un pungente freddo torinese. Poi, ecco il numero uno palesarsi. A Torino centinaia di appassionati hanno abbracciato così Alexander Zverev, dopo una lunga attesa fuori dall’hotel ’Principi di Piemonte’. Tanti applausi, ma pochi autografi e selfie regalati dal tennista tedesco, che sorride poco e dopo qualche secondo tra i tifosi torna dentro l’albergo.

“No, era a un metro da noi” urla qualcuno, deluso per essere stato a un passo dal suo idolo. Sarà, forse, per la prossima volta. Domani, domenica 15 novembre, Zverev aprirà le Atp Finals con il match inaugurale contro Rafa Jodar.

https://www.youtube.com/watch?v=5Izq5_98K08