Il premier facente funzioni Benjamin Netanyahu torna a chiedere un governo di unità nazionale, che considera l’unica strada per garantire la sicurezza d’Israele. La posizione è contenuta in una dichiarazione diffusa dopo la pausa del sabato ebraico. Nel testo, Netanyahu ribadisce anche la volontà di riprendere la guerra per eliminare la minaccia iraniana una volta per tutte.

Il messaggio si rivolge al Paese, ma indirettamente anche al leader dell’opposizione Gadi Eisenkot, incaricato dopo le recenti elezioni di provare a costruire una nuova maggioranza, dalla quale Netanyahu è intenzionato a escludere ‘Bibi’.

Eisenkot riceve l’incarico dal presidente Herzog

A Gerusalemme il presidente Herzog ha conferito ufficialmente a Eisenkot l’incarico di formare il nuovo governo.

L’ex capo di stato maggiore dell’Idf guida il partito Yashar e ha ottenuto la maggioranza in Parlamento. Parlando dopo la nomina, ha definito la democrazia israeliana alle prese con uno dei momenti più critici della sua storia, sottolineando l’urgenza di una leadership affidabile. Eisenkot ha aperto ai partiti di Netanyahu e del ministro delle Finanze Smotrich, mentre si lavora a un esecutivo di emergenza nazionale.

Nella stessa giornata sono previsti i primi incontri per la formazione della coalizione, e Eisenkot si dice convinto di trovare un’ampia maggioranza alla Knesset.

Tempi e nodi da sciogliere

Eisenkot dispone di 28 giorni per presentare un governo. Il presidente Herzog può concedere una proroga di 14 giorni aggiuntivi, se necessario. Nato a Tiberiade il 19 maggio 1960, Eisenkot dovrà trovare un equilibrio tra le forze politiche e costruire un governo di unità nazionale insieme a Netanyahu. Herzog ha ricordato che Israele ha bisogno di un esecutivo stabile, e ha indicato la necessità di proseguire il piano per Gaza e di difendersi dalla minaccia iraniana. Sul tavolo restano anche le richieste dei partiti arabi e ultraortodossi. “Nessuno potrà realizzare tutte le promesse fatte in campagna elettorale, sarà indispensabile scendere a compromessi”.

Sei attivisti italiani arrestati in Cisgiordania

Sul fronte internazionale, i sei attivisti arrestati in Cisgiordania dalle forze israeliane sono rientrati in Italia e stanno bene. Erano impegnati a sostenere gli agricoltori palestinesi durante la raccolta delle olive. Dai racconti dei connazionali emergono umiliazioni, pressioni psicologiche e violenze fisiche subite durante la detenzione.