Il Cremlino ha dichiarato di essere pronto a lanciare un’operazione umanitaria per far uscire i civili dalla città ucraina di Kostiantynivka. L’iniziativa segue il modello usato lo scorso mese a Oleshky, dove le forze russe hanno condotto una evacuazione apparentemente neutrale. Tuttavia, la proposta è accolta solo a patto che vengano fornite garanzie di sicurezza adeguate, richieste esplicitamente da Mosca a Washington e Bruxelles.

L’intera trattativa è stata avviata da vladimir putin, che ha portato la questione davanti agli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner. Secondo l’assistente del presidente, Yury Ushakov, gli Stati Uniti avrebbero mostrato un “supporto attivo” all’idea, sollecitando le autorità europee a esercitare pressione sull’Ucraina affinché accetti il piano di evacuazione.

Le garanzie di sicurezza richieste dal Cremlino

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha sottolineato che la Russia accetterà di procedere solo se le parti coinvolte offriranno garanzie concrete di sicurezza sul territorio di Kostiantynivka. Peskov ha rimarcato che eventuali spostamenti di truppe sarebbero immediatamente rilevabili da satelliti e droni, escludendo così il rischio di “rotazioni segrete”. In altre parole, secondo il Cremlino, qualsiasi tentativo di utilizzo dell’operazione come copertura per un riarmo sarebbe evidente e dunque inaccettabile.

Le preoccupazioni di Kiev e le dichiarazioni ucraine

L’amministrazione ucraina ha espresso dubbi sulla reale intenzione di Mosca. Il consigliere per le comunicazioni presidenziali, Dmytro Lytvyn, ha affermato che a Oleshky le truppe russe avrebbero introdotto equipaggiamento e ruotato le forze sotto la copertura di un’operazione umanitaria, e che lo stesso scenario è temuto per Kostiantynivka. Il difensore dei diritti umani ucraino, Dmytro Lubinets, ha precisato che la città non era neppure menzionata tra i possibili luoghi per missioni simili, suggerendo così una possibile discrepanza tra le dichiarazioni russe e la realtà sul campo.

Le affermazioni di Putin sul controllo del territorio

Durante l’incontro con gli inviati americani, Putin ha sostenuto che la missione potrebbe chiarire chi, tra Russia e Ucraina, controlli le cosiddette “zone grigie” lungo il fronte. Ha dichiarato: “Se le autorità ucraine affermano di controllare la città, allora devono garantire la sicurezza. Io credo che la città sia sotto il controllo delle truppe russe”. Inoltre, Putin ha specificato che la Russia avrebbe bisogno di cinque giorni per bonificare i percorsi di accesso da mine, ma ha insistito che, se l’Ucraina fosse in possesso del controllo, spettava a quest’ultima svolgere la stessa operazione di bonifica.