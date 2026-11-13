Il dibattito sulla fiscalità italiana è tornato al centro della scena politica. Da un lato la premier ha sottolineato i vantaggi per i lavoratori a medio reddito; dall’altro il leader di Italia Viva ha evidenziato quello che definisce un impennata delle entrate fiscali. Entrambe le posizioni si basano su dati inseriti nella Legge di Bilancio 2027, ma interpretano gli stessi numeri in modo opposto.

Il confronto tra le due visioni offre spunti interessanti per capire quali siano le reali conseguenze dell’Irpef 2027 sul potere d’acquisto delle famiglie italiane. In questa analisi vengono riportati i dati comunicati dalla premier, le stime di Renzi e i dettagli tecnici della nuova struttura di imposta sul reddito.

Le affermazioni di Giorgia Meloni sui benefici per il ceto medio

Nel suo post su X, la premier ha ribadito che le misure fiscali del governo mirano a sostenere i redditi più bassi e a rafforzare la capacità di spesa dei lavoratori. Tra i numeri citati, un dipendente con uno stipendio annuo di 30.000 euro avrebbe un aumento netto di 1.300 euro grazie al taglio del cuneo fiscale e alle modifiche all’Irpef.

Per chi guadagna 55.000 euro o più, il beneficio complessivo previsto dalla Legge di Bilancio 2027 ammonterebbe a 1.200 euro all’anno.

Altri interventi indicati dalla premier

Meloni ha elencato ulteriori provvedimenti: la detassazione dei fringe benefit, dei buoni pasto e dei premi di produttività; il potenziamento dei congedi parentali; l’incremento dell’Assegno unico; e un bonus di 1.200 euro annuo per le mamme lavoratrici con almeno due figli, introdotto a partire dal 2027. Secondo le parole della premier, queste misure dovrebbero “premiare lavoro, merito e sacrifici” senza gravare sulla classe media.

Le controdeduzioni di Matteo Renzi sui presunti aumenti fiscali

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha contestato le dichiarazioni della premier, affermando che il governo ha comunque aumentato la pressione fiscale. Analizzando il disegno di legge di bilancio, Renzi individua 708 milioni di euro di maggiori entrate fiscali, di cui 527 milioni di natura tributaria e 182 milioni di entrate extratributarie. Sulla base di questi dati, la pressione fiscale complessiva supererebbe il 43%. Renzi conclude che, a suo avviso, il governo sta aumentando la spesa senza un adeguato bilancio, definendo l’operato “incapace”.

Cosa prevede concretamente la Legge di Bilancio 2027 sull’Irpef

Il testo approvato non introduce una terza aliquota, ma sposta il limite del secondo scaglione da 50.000 a 55.000 euro. La struttura diventa: 23% fino a 28.000 euro, 33% tra 28.000 e 55.000 euro, e 43% per la parte eccedente i 55.000 euro. In pratica, i 5.000 euro di reddito compresi tra 50.000 e 55.000, prima tassati al 43%, ora saranno tassati al 33%.

Esempio di risparmio per diversi livelli di reddito

Con la nuova soglia, chi dichiara 52.000 euro risparmia circa 200 euro lordi all’anno, mentre chi supera i 55.000 euro ottiene il beneficio massimo di 500 euro. Il risparmio deriva esclusivamente dalla riduzione dell’aliquota dal 43% al 33% sulla parte di imponibile interessata. Gli effetti della riforma saranno visibili nella dichiarazione dei redditi del 2028, poiché la norma è valida solo per l’anno fiscale 2027.

La Irpef 2027 propone una leggera riduzione della pressione fiscale per la fascia medio-alta, ma il dibattito politico resta acceso. Da una parte, il governo evidenzia benefici concreti per i lavoratori e le famiglie; dall’altra, l’opposizione sottolinea l’aumento complessivo delle entrate e della pressione fiscale. Il vero impatto sul contribuente dipenderà dall’applicazione pratica delle nuove aliquote e dall’eventuale evoluzione delle misure collegate.