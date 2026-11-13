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Addenta un dolce, ma muore dilaniato: immagini atroci

Addenta un dolce, ma muore dilaniato: immagini atroci

Foto: Copyright Â© 2022 BACKGRID, Inc. / IPA

Tragedia in India, dove un uomo è morto dilaniato dopo aver addentato un dolce che però era una bomba: arrestati due uomini accusati di omicidio colposo.

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Tragedia in India, dove un uomo è morto dilaniato dopo aver addentato un dolce che però era una bomba: arrestati due uomini accusati di omicidio colposo. I dettagli di quanto avvenuto.

Tragedia in India, addenta un dolce ma era una bomba: muore dilaniato un 35enne

Nel distretto di Dindori del Madhya Pradesh, in India, un uomo di 35 anni è morto dopo aver addentato un dolcetto-bomba.

L’ordigno rudimentale era infatti camuffato da dolce tradizionale e non appena il 35enne lo ha addentato gli è esploso in bocca. Alcune comunità rurali usano proprio questi dispositivi fatti in casa con l’obiettivo di abbattere i cinghiali, riempiendo palline di impasto con polvere da sparo, spesso ricavata da petardi o materiale esplosivo proveniente da cave.

Questi ordigni, però, somigliano molto a un tipico dolce indiano chiamato “rasgulla”, ovvero una sorta di pallina morbida e zuccherina, immersa nello sciroppo, che viene solitamente consumata intera. La vittima, stando a quanto reso noto dalla polizia, si trovava attorno a un falò insieme ad altri abitanti del villaggio, quando uno dei presenti ha portato il “dolce” e glie lo ha offerto.

Il 35enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale ma è morto, le ferite riportate erano infatti troppo gravi.

India, addenta un dolce-bombe e muore dilaniato un 35enne: indagini in corso

Come appena visto, in India un uomo di 35 anni è morto dopo aver addentato un dolcetto-bomba. Inutili i tentativi di soccorso, le ferite da lui riportate erano infatti troppo gravi. Stando a quanto reso noto dalla Polizia, la vittima si trovava attorno a un falò quando uno dei presenti ha portato il “dolce” e glielo ha offerto. Subito sono partite le indagini, sarebbero due gli uomini arrestati con l’accusa di omicidio colposo. “Non sappiamo se l’intento fosse quello di uccidere o se si sia trattato di uno scherzo finito male”, ha aggiunto la polizia. “E’ un aspetto che dovrà essere chiarito dalle indagini”.

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