Il 13 novembre RedBird Capital ha annunciato la costituzione di Milan Sports & Entertainment, una nuova holding destinata a concentrare tutti gli investimenti sportivi e di intrattenimento a Milano. L’obiettivo è quello di andare oltre il tradizionale modello di club calcistico, integrando il generatore di valore rappresentato dal Milan con strutture di nuova generazione, iniziative commerciali e partnership internazionali. La holding prenderà in carico la partecipazione dell’azienda nel nuovo stadio da 71.500 posti, concepito in collaborazione con l’Inter, e aprirà la strada a progetti ambiziosi nei settori del basket, del tennis e dell’hospitality.

Milan Sports & Entertainment: struttura e obiettivi

Questa entità funge da veicolo unico per gestire le attività di RedBird a Milano, combinando il club, lo stadio, la futura arena da basket e le iniziative commerciali in una piattaforma integrata. La logica è quella di creare sinergie tra sport tradizionali e entertainment, massimizzando le fonti di ricavo e rafforzando il marchio rossonero a livello globale.

La holding supporterà la creazione di servizi di hospitality, merchandising, biglietteria e contenuti multimediali, sfruttando l’esperienza di RedBird nel settore, soprattutto grazie a Legends Hospitality, azienda nata dalla stessa visione di monetizzare gli asset sportivi.

Leadership e continuità dirigenziale

Alla guida di Milan Sports & Entertainment è stato designato Brett Yormark, amministratore delegato con oltre tre decenni di esperienza negli Stati Uniti, attualmente commissario della Big 12 Conference.

Yormark lascerà la sua carica a fine gennaio 2027 per dedicarsi al nuovo ruolo, garantendo al contempo una transizione fluida. Sul piano calcistico, Stefano Calvelli rimane amministratore delegato del Milan, assicurando continuità nella gestione quotidiana del club e nella direzione sportiva, mentre la holding supervisiona gli investimenti più ampi.

Generali Stadium e arena da basket da 20.000 posti

Il progetto più visibile è il Generali Stadium, lo stadio da 71.500 spettatori che sostituirà San Siro. Progettato da Foster + Partners e MANICA, il nuovo impianto sarà più di un semplice campo da calcio: ospiterà concerti, eventi live e spazi commerciali, diventando un vero centro di aggregazione urbana. Parallelamente, RedBird sta valutando la costruzione di un’arena da 20.000 posti nella zona est di Milano, pensata per accogliere una squadra di basket appartenente al futuro NBA Europe. L’ambizione è creare un “hub sportivo capace di generare flussi di entrate durante tutto l’anno, sfruttando sia le competizioni interne sia gli eventi internazionali.

NBA Europe e la possibile franchigia milanese

Nel contesto del progetto NBA Europe, la lega americana vuole aprire una competizione continentale che coinvolga le principali città europee. Milano è stata indicata fin dalle fasi preliminari del dossier come una delle sedi chiave, e RedBird intende utilizzare la holding come veicolo per acquisire una franchigia locale. Qualora l’accordo si concretizzasse, la nuova arena di 20.000 posti sarebbe la casa della squadra, garantendo al club una presenza costante in una lega che sta ridisegnando il panorama del basket europeo.

Un hub sportivo ispirato a Flushing Meadows

Oltre a calcio e basket, la holding prevede lo sviluppo di strutture per il tennis di alto livello, ispirandosi al modello di Flushing Meadows, sede degli US Open. L’idea è realizzare un complesso che ospiti tornei ATP, integrando aree di hospitality, retail e intrattenimento. L’obiettivo è trasformare Milano in una destinazione sportiva tutto l’anno, capace di attrarre fan internazionali, sponsor e sponsor media, sfruttando la sinergia tra moda, design e sport che caratterizza la città.

Possibile quotazione in borsa e strategia di lungo periodo

Gerry Cardinale, fondatore di RedBird, ha precisato che la quotazione in borsa non è un prerequisito immediato, ma è già prevista nella struttura societaria della holding. RedBird intende rimanere azionista di lungo periodo, valutando la quotazione solo se risulterà vantaggiosa per valorizzare l’intero portfolio, che comprende club, strutture e attività commerciali. La strategia punta a creare un ecosistema multisport capace di generare ricavi costanti e di aumentare il valore complessivo degli asset, facendo di Milano un punto di riferimento globale per sport, intrattenimento e lifestyle.