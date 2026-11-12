Il tecnico romano Sandro Pochesci ha recentemente acceso i riflettori su tre temi fondamentali del calcio italiano: la mancanza di meritocrazia nelle carriere allenanti, la ripresa della Lazio sotto la guida di Gennaro Gattuso e l’eventuale sua riconferma a capo della Lucchese. Nei suoi interventi, il 61enne non si sottrae a nessuna provocazione, usando un linguaggio schietto e talvolta provocatorio per far emergere le contraddizioni del mondo del pallone.

Il sistema calcistico definito “marcio” da Pochesci

Secondo il suo racconto, l’attuale ordinamento del calcio è gestito da presidenti che si credono allenatori e da procuratori che controllano le carriere di giocatori e tecnici. Riferisce che i corsi di Coverciano riservano agevolazioni a ex calciatori di alto profilo, consentendo loro di ottenere tre distinti patentini in un solo anno, mentre allenatori come lui, privi di esperienze internazionali, hanno dovuto attendere tredici anni per accedere alla stessa certificazione.

Evidenzia inoltre come la presenza di dirigenti non appassionati ma interessati all’aspetto economico abbia creato un “ciclo di privilegio” che soffoca ogni forma di crescita meritocratica.

Le conseguenze per gli allenatori emergenti

Nel suo racconto, Pochesci cita l’esempio di Antonio Albinoni, un tecnico che, pur non avendo mai giocato in Serie A, ha conquistato la panchina a 54 anni dimostrando che l’esperienza sul campo non è l’unico criterio di valutazione.

Parallelamente, denuncia che i campioni del Mondiale del 2006, pur avendo collezionato tre patentini in tempi record, non hanno spesso ottenuto risultati in panchina perché non hanno vissuto la “palestra dell’allenatore” – ovvero il lavoro nei campi più umili, con risorse limitate. Per Pochesci, questa disparità rappresenta il vero sintomo di un sistema che premia la visibilità a scapito del merito.

Lazio, Gattuso e la reversibilità di un progetto apparentemente caotico

Nel contesto della Serie A, Pochesci lancia un giudizio favorevole sulla recente stagione della Lazio. Sostiene che la squadra, contraddicendo le aspettative, ha mostrato una tenuta competitiva dopo soli dieci turni, grazie soprattutto a giovani rivelazioni come Floriani, Tavares e Isaksen. Lamentevole è il ruolo di Gennaro Gattuso, il tecnico che, secondo il commentatore, ha saputo trasformare un “caos ambientale” in un’identità di squadra coesa, estrapolando il carattere necessario per non far sentire il gruppo abbandonato.

Confronto con altre realtà italiane

Il tecnico mette a confronto la Lazio con realtà come il Milan, la Juventus e il Napoli, dove ritiene si percepiscano più “demeriti” che ‘meriti’. Al contrario, cita l’esperienza del Frosinone in Serie B, dove un allenatore arrivato dopo tre esoneri è riuscito a portare la squadra in Serie A, dimostrando che anche in situazioni apparentemente disperate il valore dell’allenatore può emergere se riconosciuto e supportato. Per Pochesci, questo dimostra che i risultati dipendono più dalla decisione di valorizzare il tecnico che dalla forza della rosa.

Lucchese: la corsa per la nuova panchina e il ruolo di Pochesci

Nel frattempo, la Lucchese si è trovata a dover sostituire l’allenatore Bernardini dopo una squalifica. Il club ha avviato un processo di selezione che ha visto emergere due candidati principali: Lamberto Zauli, classe 1971, e Sandro Pochesci, classe 1963. Entrambi hanno carriere variegate: Zauli ha diretto squadre come la Reggiana e il Crotone, mentre Pochesci ha accumulato esperienze in realtà minori, dalla Polisportiva Borghesiana alla Prima Categoria, passando per il Perugia in C. La voce sul mercato suggerisce che le richieste economiche di Zauli possano risultare più gravose per un club con risorse limitate, aprendo la porta a un possibile ingaggio più “accessibile” di Pochesci.

Le implicazioni per la squadra

Se la dirigenza dovesse optare per Pochesci, il tecnico porterebbe con sé un approccio di “guerra di classe” contro il nepotismo, promettendo di dare spazio a giovani talenti e di rompere il circolo chiuso dei patronati. Inoltre, la continuità con l’attuale staff – in particolare con l’assistente Andrea Cerquetani – potrebbe garantire una transizione più fluida, mantenendo la conoscenza tattica già radicata nella squadra. La decisione finale è prevista entro le prossime ore, ma l’aspettativa dei tifosi è alta, sperando che la scelta porti a una rinascita nella competizione di Coppa Italia.

Le dichiarazioni di Sandro Pochesci dipingono un quadro complesso del calcio italiano: un sistema che, secondo lui, soffre di una profonda carenza di meritocrazia, ma che può ancora offrire spazi di riscatto a chi ha il coraggio di sfidare le convenzioni. La sua analisi sulla Lazio conferma che, con la giusta leadership, anche le realtà più contese possono riscoprire la loro identità, mentre la possibile sua avventura alla Lucchese è vista come un test decisivo per verificare se le sue idee potranno tradursi in risultati concreti sul campo.