Gioco online in Italia: la fine dell'incertezza

C’era bisogno di una scossa. È arrivata con il D.Lgs. n. 41/2024, che ha chiuso la stagione delle proroghe. A dicembre 2024 l’ADM ha pubblicato il bando e la partita è ormai chiusa: le 52 concessioni sono state assegnate a 46 operatori. Scattate a partire da novembre 2025, durano nove anni e, fatto particolarmente importante, non sono rinnovabili.

Il mercato che abbiamo lasciato alle spalle, nel 2024, raccoglieva 157,45 miliardi di euro, con una spesa reale dei giocatori di circa 21,6 miliardi. Adesso che le regole del gioco sono cambiate, chi ci sta dentro?

Mercato rinnovato: chi può permetterselo davvero

Il passaggio alle concessioni pluriennali non è solo un cambio burocratico: chi possedeva già una licenza e disponeva di server operativi parte con un grande vantaggio. Il discorso è diverso per i casinò online entrati in Italia dopo il 2023. Questi operatori hanno investito quando sembrava ci fosse spazio, trovandosi poi contro un muro fatto di normative e di richieste economiche che non si aspettavano.

Non vale più la tesi che vince chi offre di più: la nuova gara si gioca tutta sui requisiti. L’ADM vuole solidità finanziaria, esperienza documentata e affidabilità operativa e, per le startup digitali, che spesso sono attive in piccole nicchie di mercato e che utilizzano principalmente nuove tecnologie, la barriera all’ingresso è diventata quasi insormontabile. Avere capitali da investire non basta più; occorre dimostrare alle commissioni che il dinamismo vale quanto l’esperienza accumulata dai veterani del settore. In uno scenario dove il denaro liquido non compra più la sopravvivenza, gli operatori devono adattarsi.

Nove anni, zero aste al rialzo

Perché proprio nove anni? La motivazione è contemporaneamente fiscale e commerciale, visto che le vecchie proroghe avevano un costo enorme e, soprattutto, non davano alcun incentivo a investire nella sicurezza. Se un operatore sapesse di poter improvvisamente perdere la licenza, perché, ad esempio, dovrebbe spendere milioni in IA per monitorare il gioco patologico?

Il contratto novennale ribalta la prospettiva: ora c’è un orizzonte temporale che giustifica investimenti strutturali ingenti. Attenzione, però, a un importante dettaglio tecnico: non è un’asta al rialzo. Ogni concessione ha un costo, una tantum, di 7 milioni di euro. L’ingresso è aperto a chi possiede determinate caratteristiche qualitative a proposito di innovazione, cybersecurity, gioco responsabile e trasparenza verso il consumatore. Lo Stato rinuncia all’incremento di entrate che un’asta competitiva gli avrebbe garantito, preferendo avere prevedibilità nel flusso di entrate e controllo. L’obiettivo dichiarato è trasformare i concessionari da semplici esattori fiscali a partner attivi nella lotta all’illegalità. Il rischio però è evidente: questo sistema favorisce le multinazionali capaci di ammortizzare i costi fissi elevati, schiacciando di fatto le medie e piccole imprese italiane. I paletti fissati sono severissimi: almeno 3 milioni di ricavi negli ultimi due esercizi, due anni di esperienza nel settore, garanzie vicine al milione di euro e test di solidità patrimoniale.

L’ADM: giudice e supervisore

In questo nuovo sistema, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli diventa l’arbitro assoluto. E la complessità della macchina organizzativa non è passata inosservata. Basti pensare alla mole di FAQ, integrazioni e rettifiche pubblicate prima, durante e dopo il bando: pubblicare un testo tecnico non basta. Le regole devono essere chiare, semplici e spiegate con chiarezza.

La vera sfida per l’Agenzia sarà evitare che l’apparato sanzionatorio diventi un pesante macigno per chi vuole entrare, mantenendolo invece uno strumento ben calibrato.

Senza fiducia, il mercato perde appeal. Qui la trasparenza non è burocrazia: è vero e proprio ossigeno. L’ADM dovrà bilanciare la rigidità nei controlli con la flessibilità necessaria a non soffocare l’innovazione. Il pericolo concreto è creare una situazione in cui pochi grandi nomi dettano legge, gli utenti finali hanno meno scelta e i servizi diventano sempre più omologati.

Il prezzo dell’ordine

Razionalizzare il mercato significa escludere qualcuno. Operatori di piccole dimensioni, piattaforme di nicchia e realtà prive di strutture societarie solide resteranno fuori. Questa pulizia ha due facce: da un lato, allontana i soggetti incapaci di garantire gli standard minimi di sicurezza, dall’altro, rischia di appiattire quella diversità che ha caratterizzato il gioco online italiano negli ultimi anni. Lo Stato dovrà gestire queste uscite con cura estrema, magari prevedendo periodi di transizione o meccanismi di uscita ordinata per evitare shock occupazionali. Il futuro del gioco online dipenderà dalla capacità del legislatore di correggere il tiro in corsa, ascoltando un mercato che corre sistematicamente più veloce della burocrazia.

Cosa succede a chi perde

Spesso sottovalutato nel dibattito pubblico è il destino di chi non ce l’ha fatta. Non parliamo solo di numeri in bilancio, ma di persone e professionalità specifiche. Agenzie di marketing digitale specializzate in gambling, customer care formati sulla normativa italiana, sviluppatori di software certificati: tutto questo sistema rischia il collasso se le concessioni perse non verranno gestite con una fase di transizione chiara. L’esperienza europea insegna che i mercati chiusi troppo bruscamente vedono esplodere il canale illegale. Gli utenti fidelizzati su una piattaforma che chiude all’improvviso non smettono di giocare; migrano semplicemente verso siti privi di licenza AAMS/ADM, dove nessuno controlla dati né correttezza dei giochi. Per evitare questo effetto sarebbe servito prevedere non solo moratorie temporali, ma anche strumenti di trasferibilità parziale del portafoglio clienti verso operatori subentranti, ovviamente dietro compensazioni economiche e garanzie privacy. Senza la presenza di ponti di questo tipo, il progresso normativo rischia di tradursi in un notevole arretramento per il consumatore medio.

La partita vera inizia ora

In definitiva, la riforma 2024-2025 rappresenta il tentativo più serio degli ultimi vent’anni per normalizzare un settore trattato sempre come un tesoretto fiscale, mai come industria culturale e tecnologica. La solidità delle nuove concessioni verrà messa alla prova da tre fattori esterni imprevedibili: l’evoluzione delle normative europee antiriciclaggio, l’impatto dell’intelligenza artificiale generativa e la pressione politica per alzare le tasse tutte le volte in cui lo Stato avrà bisogno di far cassa. Se i nuovi concessionari trasformeranno questa finestra in investimenti reali su sicurezza e innovazione, avremo finalmente un mercato perfetto. Se useranno i nove anni di tranquillità solo per massimizzare profitti a breve termine tagliando sull’organizzazione, torneremo punto e a capo. La palla passa all’ADM: vigilare non basta più, serve anticipare.