Intorno alle 09:50 di questa mattina, 11.11.2026, centinaia di istituti scolastici sparsi in tutta Italia hanno ricevuto email firmate da un presunto Mikhail Andropov che minacciavano l'uso di ordigni esplosivi a innesco remoto. L'allerta ha colpito più di 6.000 scuole, con evacuazioni d'emergenza a Milano, Napoli, Genova, Roma e in molte altre città, nonché la sospensione immediata delle lezioni.

Nel pomeriggio, Palazzo Chigi ha diffuso una nota che introduce un protocollo operativo comune per gestire queste segnalazioni. Secondo il documento, la semplice ricezione di una mail di massa non sarà più sufficiente a far scattare l'evacuazione: serviranno evidenze concrete che confermino la reale presenza di un pericolo. Il provvedimento, già operativo, è stato discusso nella riunione tecnica del Cisr e sarà applicato a tutte le amministrazioni coinvolte.

Il ruolo dei prefetti nel nuovo schema di allerta

Il protocollo attribuisce ai prefetti la facoltà di ordinare l'evacuazione solo quando emergono circostanze specifiche, come la conferma di oggetti sospetti o la presenza di dispositivi pericolosi. In assenza di tali segnali, gli edifici rimangono aperti e le lezioni continuano, riducendo i disagi e le spese legate a evacuazioni non necessarie.

Il testo sottolinea inoltre che le autorità locali – Polizia di Stato, Carabinieri, artificieri e Polizia Postale – continueranno a verificare la veridicità delle minacce.

Coordinamento tra enti di sicurezza

Le forze dell'ordine hanno avviato controlli a tappeto nei plessi indicati, senza finora riscontrare la presenza di ordigni. Le indagini indicano una possibile falsificazione degli indirizzi email, probabilmente realizzata da un account hackerato e acquistato sul dark web. Anche se al momento non è stato identificato l'autore, la risposta congiunta delle istituzioni vuole garantire che gli allarmi non si tradurranno in panico inutile.

Cambiamenti per i dirigenti scolastici

Fino a poco tempo fa, la gestione di un allarme bomba era affidata quasi esclusivamente ai presidi, secondo il Testo unico sulla sicurezza del 2008. Il dirigente salutava il 112, attivava il piano di emergenza e, nella maggior parte dei casi, ordinava l'evacuazione preventiva, attendendo il risultato dei controlli degli artificieri. L'episodio del liceo Parini di Milano, dove il preside ha definito la minaccia “un messaggio dei marziani”, ha messo in luce la necessità di un criterio più oggettivo.

L'ANP, rappresentata dal presidente Antonello Giannelli, ha accolto il nuovo protocollo definendolo un “riferimento chiaro” che permette ai dirigenti di “non assumersi responsabilità improprie”. Giannelli ha sottolineato, però, l'importanza di un “canale di allerta centralizzato” in grado di avvisare in tempo reale le scuole durante un attacco di massa, affinché il sistema possa funzionare al meglio.

Reazioni politiche e prossimi passi

Il vertice tenutosi a Palazzo Chigi, presieduto dalla premier Giorgia Meloni, ha riunito i capigruppo dell'opposizione e i ministri Crosetto, Piantedosi e Valditara. È stato ribadito che, pur mancando al momento “elementi concreti di pericolo”, le autorità continueranno a monitorare la situazione e a migliorare le misure di cybersicurezza. Le discussioni hanno messo in evidenza la necessità di risorse più adeguate per prevenire attacchi informatici e di una collaborazione più stretta tra governo e istituzioni scolastiche.