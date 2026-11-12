Nuovi sviluppi nel delitto di Garlasco: i genitori delle gemelle Stefania e Paola Cappa starebbero valutando la possibilità di costituirsi parte civile nel processo a carico di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Una decisione che si contrappone a quella della famiglia Poggi, che ha già escluso questa possibilità. Intanto, dopo la richiesta di rinvio a giudizio, si avvicina un nuovo e delicato passaggio giudiziario: ecco cosa potrebbe succedere.

Andrea Sempio, chiesto il rinvio a giudizio: la difesa prepara la prima mossa

Intanto, sul versante giudiziario, il procedimento ha raggiunto un passaggio fondamentale. Il 3 novembre 2026 la Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, ritenendolo responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi. Secondo la ricostruzione accusatoria, il delitto sarebbe stato commesso la mattina del 13 agosto 2007, dopo il rifiuto di un approccio sessuale da parte della giovane.

A carico del 38enne vengono contestate anche le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti. La richiesta dei magistrati è arrivata dopo la seconda chiusura delle indagini, formalizzata il 28 settembre con il deposito di nuovi atti e consulenze tecniche, comprese quelle relative alla cosiddetta impronta 33 e alle tracce genetiche.

La difesa, rappresentata dagli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, ha già annunciato l’intenzione di chiedere la sospensione dell’udienza preliminare, sollevando eventualmente anche una questione di legittimità costituzionale.

Il motivo è la presenza di una condanna definitiva a 16 anni nei confronti di Alberto Stasi per lo stesso omicidio. Secondo i legali di Sempio, il procedimento dovrebbe rimanere fermo in attesa che venga affrontata la possibile revisione della sentenza a carico dell’ex fidanzato di Chiara. Un nodo giuridico complesso, sul quale sarà chiamato a pronunciarsi il giudice per l’udienza preliminare. La richiesta della Procura, infatti, non rappresenta una condanna: spetterà al gup decidere se disporre il processo oppure emettere una sentenza di non luogo a procedere. Anche Sempio, attraverso i suoi avvocati, ha ribadito la propria posizione: «Sono pronto ad affrontare anche questa fase del procedimento», dichiarandosi convinto che la sua innocenza verrà dimostrata.

Caso Garlasco, i genitori delle gemelle Cappa verso la costituzione di parte civile nel processo a Sempio

La nuova fase giudiziaria del delitto di Garlasco potrebbe coinvolgere anche i genitori di Stefania e Paola Cappa. Maria Rosa Poggi, zia di Chiara Poggi, ed Ermanno Cappa starebbero infatti prendendo in considerazione la possibilità di costituirsi parte civile nel procedimento a carico di Andrea Sempio, accusato dell’omicidio della giovane, uccisa il 13 agosto 2007. A riferirlo a Fanpage.it sarebbero stati gli avvocati della famiglia, spiegando che la decisione definitiva arriverà dopo la fissazione della data della prima udienza preliminare. Per il momento, entrambi figurano già come persone offese nel procedimento.

L’eventuale iniziativa riguarderebbe soltanto i genitori delle due gemelle, mentre Stefania e Paola Cappa resterebbero escluse da questa scelta. Per le cugine di Chiara, infatti, sarebbe necessario un ulteriore pronunciamento del giudice, chiamato a valutare il rapporto di parentela e la sussistenza dei presupposti per l’ammissione come parti civili. Una posizione differente da quella assunta dai familiari più stretti della vittima: i genitori e il fratello di Chiara, infatti, avrebbero già fatto sapere di non voler entrare formalmente nel processo contro Sempio.

La scelta dei familiari di Chiara si inserisce in una posizione che il fratello della vittima, Marco Poggi, aveva già illustrato pubblicamente durante un’intervista a Quarto Grado. Il giovane aveva raccontato di aver seguito da vicino le diverse udienze che avevano portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi, maturando progressivamente la convinzione che fosse lui il responsabile della morte della sorella. Un convincimento che, come aveva spiegato, non era stato immediato: inizialmente sperava infatti che l’allora fidanzato di Chiara fosse estraneo ai fatti, anche perché rappresentava la persona che le era più vicina e dalla quale riceveva affetto. A orientare definitivamente il suo giudizio sarebbero state soprattutto alcune contraddizioni emerse nel corso del procedimento e gli elementi riportati nelle motivazioni della sentenza. Tra gli aspetti ricordati da Marco figurava anche la questione del DNA rinvenuto sui pedali della bicicletta di Stasi. Si tratta, tuttavia, di un elemento scientifico tornato recentemente al centro di nuove valutazioni: la Procura di Pavia ha riferito nel settembre 2026 che ulteriori accertamenti avrebbero evidenziato criticità nei risultati genetici utilizzati durante il precedente processo.

La famiglia Poggi ha quindi confermato di non voler avanzare richieste risarcitorie nei confronti di Sempio. Una posizione ribadita anche attraverso le parole dell’avvocato Francesco Compagna: «Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti». I legali hanno inoltre precisato che i familiari di Chiara potrebbero invece partecipare a un eventuale giudizio di revisione della condanna di Stasi.