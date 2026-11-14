Il vertice dell’APEC si svolgerà a Shenzhen, in Cina, nei giorni 18 e 19 novembre. In occasione di questo raduno di leader economici del Pacifico, la cittadina meridionale ospiterà anche un incontro di alto livello tra i presidenti degli Stati Uniti, della Cina e della Russia. Il contesto diplomatico è particolarmente delicato, poiché le tensioni internazionali su più fronti richiedono una gestione attenta delle priorità politiche.

Il prossimo giovedì, dunque, le tre potenze si incontreranno in una sessione trilaterale voluta dalla Casa Bianca, con l’obiettivo di coordinare le proprie posizioni su tematiche strategiche.

I protagonisti di questo scambio sono Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin. La trattativa trilaterale è stata definita di natura strettamente limitata: i leader hanno concordato in anticipo che l’ordine del giorno sarebbe stato focalizzato sull’Iran, escludendo esplicitamente la questione dell’Ucraina.

Tale decisione appare coerente con le recenti dichiarazioni di Washington, che puntano a un riequilibrio della politica estera americana verso il Medio Oriente, senza introdurre ulteriori tensioni legate al conflitto europeo.

Iran al centro della discussione

Durante l’incontro, Trump intende approfondire il ruolo dell’Iran nella regione, con un occhio particolare alla sua politica nucleare e alle attività di supporto a gruppi armati.

Gli Stati Uniti hanno già imposto una serie di sanzioni economiche contro Teheran, e il presidente potrebbe cercare un consenso con Pechino e Mosca per rafforzare la pressione diplomatica. Xi, dal canto suo, ha più volte evidenziato l’importanza della stabilità in Asia, ma è anche disposto a collaborare con Washington su questioni di sicurezza energetica, un ambito in cui l’Iran gioca un ruolo cruciale.

Possibili linee di azione congiunte

Le parti potrebbero valutare l’instaurazione di un canale di comunicazione permanente per monitorare i movimenti nucleari iraniani, oltre a considerare misure di contenimento economico coordinate. Putin, già impegnato in negoziati energetici con l’Iran, potrebbe offrire la sua esperienza nel settore del gas e del petrolio per creare un quadro di cooperazione più ampio. Tuttavia, le divergenze storiche su diritti umani e su questioni di sicurezza regionale potrebbero limitare la portata di eventuali accordi.

Ucraina e altri temi rimangono fuori agenda

Un aspetto noto della riunione è la decisione di non affrontare la guerra in Ucraina. Trump ha chiarito che, pur mantenendo la posizione di supporto alla sovranità ucraina, il tema non verrà sollevato su questo tavolo, dove si vuole evitare di complicare le trattative sull’Iran. Inoltre, la questione dell’ipotetica spia cinese Alice Huang e del suo presunto legame con l’ex CEO di Nvidia Jensen Huang è stata deliberatamente esclusa dal dibattito, per non deviare l’attenzione dai punti chiave dell’incontro.

Gli analisti ritengono che la scelta di non includere la tematica ucraina e la vicenda Huang-Huang abbia lo scopo di mantenere un clima di collaborazione limitata e di ridurre il rischio di escalation diplomatica. La Casa Bianca ha sottolineato che tali decisioni non pregiudicano gli sforzi più ampi degli Stati Uniti per sostenere Kiev, ma mirano a garantire che la trattativa trilaterale resti concentrata su un singolo obiettivo strategico. In definitiva, il risultato di questi colloqui a Shenzhen potrà influenzare la conduzione della politica estera americana nei prossimi mesi.