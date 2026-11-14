Il 14 novembre, nella capitale ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky ha parlato con i giornalisti evidenziando una nuova fase dei dialoghi diplomatici. Durante l’intervista, il capo di stato ha riferito di un confronto diretto con gli Stati Uniti, i quali avrebbero sollevato una domanda inusuale: se l’Ucraina entrasse nella NATO, accetterebbe di ritirarsi dal Donbass? La domanda, secondo Zelensky, è stata posta per la prima volta e ha aperto la porta a una possibile trattativa su un pacchetto di sicurezza più ampio.

Proposta americana: NATO in cambio di ritiro dal Donbass

Secondo le dichiarazioni del presidente, Washington sta valutando di offrire a Kiev una serie di garanzie concrete, tra cui l’adesione all’NATO e all’Unione europea, a condizione che l’Ucraina accetti di abbandonare le posizioni militari nel Donbass. Zelensky ha precisato che la decisione non può essere presa unilateralmente: “Chiederò l’opinione della nostra società una volta che avremo tutti i dettagli del pacchetto”.

La proposta includerebbe inoltre un pacchetto di sicurezza che prevede un esercito più forte, un adeguato apporto di armamenti, assistenza finanziaria a medio-lungo termine e l’avvio di un Piano di Prosperità volto a sostenere la ricostruzione economica.

Componenti chiave del pacchetto di sicurezza

Tra gli elementi richiesti vi sono garanzie di difesa specifiche da parte della NATO, un impegno dell’UE a supportare la riallocazione delle forze armate ucraine, e la definizione di un tetto temporale per gli aiuti finanziari.

Il presidente ha anche sottolineato la necessità di un piano di ripresa con fondi trasparenti, destinati a rilanciare le infrastrutture e a garantire la stabilità economica. Tutto questo, ha aggiunto, dovrà essere valutato dalla popolazione prima di qualsiasi firma.

Le richieste russe e il contesto più ampio

Parallelamente alle negoziazioni con gli Stati Uniti, le autorità russe hanno avanzato una serie di condizioni che vanno ben oltre la questione ucraina. Tra le proposte emerse figurano la cessione dell’intero Donbass a Mosca, la uscita della Finlandia dalla NATO e il divieto di installare basi militari dell’Alleanza nei Paesi baltici. Inoltre, Mosca chiederebbe la smilitarizzazione dei porti ucraini di Odessa e Mykolaiv, garantendo al contempo la libera navigazione nel Mar Nero e nel Baltico.

Obiettivi di Mosca nella trattativa di pace

Le richieste includono anche la rimozione delle armi nucleari dalla Bielorussia, la fine del dispiegamento di missili a medio raggio in territorio russo e il ritiro delle truppe dalla regione della Transnistria. Tali concessioni sarebbero legate a una revisione più ampia degli equilibri militari europei, in linea con le pretese mosse dal Cremlino già nel 2021. Zelensky ha ribadito che l’Ucraina non riconoscerà i territori occupati come parte della Russia, evidenziando la sfiducia verso le dichiarazioni di Putin riguardo ai confini statali.

L’intera situazione evidenzia una diplomazia complessa, in cui le pressioni occidentali e le richieste russe si incrociano su più fronti. La decisione di Kiev di accettare o rifiutare una proposta che leghi l’adesione alla NATO a una rinuncia territoriale potrebbe ridefinire la mappa geopolitica dell’Europa orientale, mentre le condizioni avanzate da Mosca minacciano di alterare gli assetti di sicurezza dell’intero continente. Il futuro del conflitto dipenderà dalla capacità delle parti di trovare un equilibrio tra sovranità nazionale, sicurezza collettiva e interessi strategici.