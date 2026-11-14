Il campo largo si confronta in merito ai ruoli da intraprendere per le prossime elezioni politiche ed intanto rispunta un vecchio cavallo di battaglia che è stato fonte sia di positività che di malcontento.

Il campo largo starebbe per delinearsi in vista delle elezioni politiche del 2027 e intanto iniziano ad arrivare i primi segnali relativi al percorso che intraprenderanno in campagna elettorale ed in particolare vi è un ritorno che è prettamente una strategia “attira-consensi” che riporterebbe un aiuto già presente gli anni scorsi e il cui esito non è stato corrispondente a quanto proposto sulla carta al momento del suo lancio.

Da Calenda a Marattin, la bocciatura dei piani elettorali del campo largo

Prima di entrare nel dettaglio della nuova ma vecchia proposta in mente al duo Conte-Schlein, questa aveva fatto in poco tempo il giro degli esponenti di sinistra non affiliati al Campo Largo e tra questi il principale è il leader di Azione Carlo Calenda.

In un tweet ha scritto: “Eccoli qui Ricominciano con bonus e assistenzialismo. Del resto hanno già distrutto le finanze pubbliche l’ultima volta che hanno governato l’Italia. L’agenda la fa Conte”. Ma non è il solo a boicottare la strategia messa in campo anche il libdem Marattin ha scritto sui social:

“Ciò che propone di inserire nel programma di centrosinistra si chiama Naspi ed esiste da 10 anni.

Praticamente dei pubblicitari prestati alla politica“.

Nel campo largo torna in auge il Reddito di Cittadinanza, la strategia targata Conte-Schlein

Nel frattempo Angelo Patuanelli ha ammesso che il Reddito di Cittadinanza sta per tornare – “Abbiamo già l’accordo sul Reddito di Cittadinanza, sarà parte del programma di coalizione” ha fatto sapere ma altri membri del centrosinistra non sono affatto d’accordo.

In particolare Italia Viva seppur abbia aperto a questa ipotesi starebbe pensando più a una revisione dei punti deboli del vecchio reddito in aggiunta a ciò che di buono ha portato, come riporta Adnkronos, ma una decisione non è ancora stata presa.

Per Onorato di Progetto Civico “il reddito di cittadinanza è il minimo in un paese civile. Lo strumento va migliorato ma in italia c’è un odio sociale verso i poveri. Sarà su quel miglioramento che si confronteranno le opposizioni”.

Si è creato il classico presupposto che appartiene al centrosinistra da anni, svariati punti di vista che faticano a convergere in un unico punto d’unione tra le parti in campo.