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Quintavalle (Fiaso): ""6 oncologici su 10 riferiscono burnout, serve intervenire""

Quintavalle (Fiaso): ""6 oncologici su 10 riferiscono burnout, serve intervenire""

“Il disagio degli oncologi va monitorato con attenzione dalle direzioni aziendali. Dobbiamo individuare le cause dello stress, intervenire e distinguere il burnout da forme temporanee di malessere”. Lo ha detto Giuseppe Quintavalle, presidente di Fiaso (Federazione italiana delle aziende sanitar...

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“Il disagio degli oncologi va monitorato con attenzione dalle direzioni aziendali. Dobbiamo individuare le cause dello stress, intervenire e distinguere il burnout da forme temporanee di malessere”. Lo ha detto Giuseppe Quintavalle, presidente di Fiaso (Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere) commentando i risultati della survey realizzata con Aiom sul le condizioni di lavoro degli oncologi italiani.

La survey è stata presentata al XXVIII Congresso nazionale dell’Associazione italiana oncologia medica a Roma .

https://www.youtube.com/watch?v=jd9_O5CVp2w

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