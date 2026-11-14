Quintavalle (Fiaso): ""6 oncologici su 10 riferiscono burnout, serve intervenire""

“Il disagio degli oncologi va monitorato con attenzione dalle direzioni aziendali. Dobbiamo individuare le cause dello stress, intervenire e distinguere il burnout da forme temporanee di malessere”. Lo ha detto Giuseppe Quintavalle, presidente di Fiaso (Federazione italiana delle aziende sanitar...

“Il disagio degli oncologi va monitorato con attenzione dalle direzioni aziendali. Dobbiamo individuare le cause dello stress, intervenire e distinguere il burnout da forme temporanee di malessere”. Lo ha detto Giuseppe Quintavalle, presidente di Fiaso (Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere) commentando i risultati della survey realizzata con Aiom sul le condizioni di lavoro degli oncologi italiani.

La survey è stata presentata al XXVIII Congresso nazionale dell’Associazione italiana oncologia medica a Roma .

https://www.youtube.com/watch?v=jd9_O5CVp2w