Lea e medicina di precisione, Aceti (Salutequità): ""Farmaci e test devono viaggiare insieme""

Lea e medicina di precisione, Aceti (Salutequità): ""Farmaci e test devono v...

Lea e medicina di precisione, Aceti (Salutequità): ""Farmaci e test devono v...

“L'aggiornamento dei Lea deve diventare più rapido, dinamico e capace di seguire l'innovazione. Farmaci e test genetici devono essere approvati e rimborsati contestualmente, per garantire a tutti i pazienti pari opportunità di cura”. Lo ha dichiarato Tonino Aceti, presidente di Salutequità, n...

“L’aggiornamento dei Lea deve diventare più rapido, dinamico e capace di seguire l’innovazione. Farmaci e test genetici devono essere approvati e rimborsati contestualmente, per garantire a tutti i pazienti pari opportunità di cura”. Lo ha dichiarato Tonino Aceti, presidente di Salutequità, nel corso dell’evento Livelli essenziali di assistenza e Next Generation Sequencing, La sfida dell’innovazione tra aggiornamento e accesso, organizzato da Salutequità a Roma.

https://www.youtube.com/watch?v=bso5kuioU5o