Reddito cittadinanza, Conte a Donzelli: fatto cagnara ma sta ancora lì

Roma, 14 nov. (askanews) – “Il governo non ha cancellato il reddito di cittadinanza. Lo possiamo dire che non l’avete cancellato? Avete fatto tutta quella cagnara, sta sempre lì”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte intervenendo al forum della Piccola impresa di Confindustria e rivolgendosi a Giovanni Donzelli (Fdi), ospite anche lui dell’incontro, nel panel precedente, e presente in platea.”Avete fatto lo slogan dei divanisti, ma non risolvete il problema del paese perchè il reddito sta lì, avete cambiato nome.

Noi semplicemente lavoreremo perchè il vero problema in Italia è quello delle politiche attive e voi in quattro anni non l’avete risolto” ha concluso Conte.