Milano, 14 nov. (askanews) – In anteprima il video live “Ame d/la dame” dei Guappecartò, la cui uscita è concomitante all’annuncio della loro partecipazione al Festival Di Rennes. I Guappecartò saranno gli unici ospiti italiani della nuova edizione del Trans Musicales, uno dei festival più celebri d’Europa per la scoperta e la valorizzazione di artisti da tutto il mondo.

Il concerto si terrà il 4 dicembre 2026 nella storica sala Le Liberté.Nelle passate edizioni la rappresentanza italiana è stata affidata a nomi come La Nina e Gaia Banfi. Quest’anno tocca ai Guappecartò che porteranno sul palco “D_SEGNI”, a un anno dall’uscita dell’omonimo album (vinile + libro), dedicato all’attrice Madeleine Fischer, loro madrina artistica.Per la versione scenica della loro ultima creazione, Marco Sica (violino e tessiture strumentali) e Pierluigi D’Amore (basso e sintetizzatore) si sono avvalsi della collaborazione di Natale La Riccia (percussioni) e del francese Seb Martel (chitarra e sound design).

Una performance che unisce strumenti acustici e tessiture elettroniche, con potenza ed eleganza.”D_SEGNI è un disco fatto di tracce e di incontri, e il Trans Musicales è il posto ideale per farlo vivere dal vivo – dicono i Guappecartò. Non vediamo l’ora di condividere questo viaggio con il pubblico di Rennes e di lasciarci sorprendere da ciò che accadrà su quel palco.”Il 24 novembre, inoltre, i Guappecartò si esibiranno dal vivo su FIP, radio francese di riferimento per la musica world, ospiti della trasmissione “TRANS” interamente dedicata al festival di Rennes.

Per ascoltare: https://www.radiofrance.fr/fipIn occasione della partecipazione al Trans, i Guappecartò pubblicano il videolive di “Ame d/la dame”, brano tratto dall’ultimo album, registrato a Parigi nel celebre studio De L’Hermitage, in una serata sold out durante la presentazione francese dell’album dello scorso gennaio.Il titolo stesso del brano richiama l’anima della “Dama” che guida il percorso artistico del gruppo, ed è uno dei è uno dei pezzi più intimi e simbolici del disco, che mescola sonorità post-rock, elettro-rock, jazz e world music.”La seconda parte della suite è nata quasi per caso durante le registrazioni – dicono Mala e Braga. Ci siamo lanciati in un’improvvisazione al pianoforte “scomposta” e a quattro mani per catturare lo spirito libero di Madeleine, sempre presente nei nostri cuori e nella nostra musica”.