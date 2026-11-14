Sentire ronzii e fischi inesistenti, cos'è l'acufene che colpisce non solo musicisti e cantanti

(Adnkronos) - Sentire suoni, ronzii e fischi che inesistenti ma che in chi percepisce provano fastidio fino ad una vera e propria 'disabilità'. E' l'acufene, per il quale l’American Tinnitus Institute ha riconosciuto oltre 200 possibili cause: organiche e anatomiche, virali e ambientali ma anche...

(Adnkronos) – Sentire suoni, ronzii e fischi che inesistenti ma che in chi percepisce provano fastidio fino ad una vera e propria ‘disabilità’. E’ l’acufene, per il quale l’American Tinnitus Institute ha riconosciuto oltre 200 possibili cause: organiche e anatomiche, virali e ambientali ma anche vascolari, oncologiche o legate all’invecchiamento. L’acufene (o ‘tinnitus’) è una disfunzione fino a oggi incurabile che espone i pazienti a ‘suoni che non esistono’ descritti come sibili o pulsazioni che possono raggiungere livelli di disturbo psicofisico tali da compromettere fortemente la loro qualità della vita.

Secondo uno studio finanziato dalla Comunità Europea nel 2022 ha ‘contato’ le persone con acufene: ne soffrono 749 milioni, con una incidenza del 14% della popolazione mondiale, di cui con 120 milioni di casi gravi (il 2%), mentre circa 4 milioni sono stimati in Italia.

L’acufene ha colpito diversi protagonisti della musica italiana e internazionale.

L’ultimo in ordine di tempo è Roger Taylor, batterista dei Duran Duran, che a 66 anni ha annunciato il ritiro dalla band e dall’attività di batterista a causa dell’acufene, peggiorato progressivamente dopo una recente diagnosi. Purtroppo l’innalzamento dell’età media della popolazione europea e le abitudini acustiche delle nuove generazioni, sono fattori tendenti ad aumentare l’insorgere degli acufeni per la senescenza e i danni al sistema uditivo.

Cos’è l’acufene? “Non proviene da alcuna sorgente sonora, né all’interno né all’esterno del corpo, ed è percepito solo dalle persone che ne soffrono, per questo è definito soggettivo – chiarisce il sito ISSsalute – Raramente, gli acufeni possono originare dall’orecchio e, in questi casi, sia chi ne soffre sia il medico che visita possono udirli.

In questo caso sono quindi definiti oggettivi. Nel caso della forma più comune ovvero quella in cui il rumore è percepito solo dalla persona colpita, la percezione acustica viene definita ‘suono fantasma’. Non è chiaro esattamente quali siano le cause, ma sono più comuni in persone che hanno subito un danno o una perdita dell’udito. Si pensa possano essere collegati a un problema nella trasmissione del segnale acustico dall’orecchio al cervello e nella sua decodifica”.

La terapia. “Non esiste una terapia specifica e definitiva per gli acufeni, ma – proseguono gli esperti – sono disponibili una serie di interventi che possono risolvere o, perlomeno, alleviare gradualmente il disturbo. Se, ad esempio, gli acufeni sono causati da un accumulo di cerume, delle semplici gocce per l’orecchio, disponibili in farmacia, o, in alternativa, un’irrigazione dell’orecchio, possono essere utilizzati per rimuoverlo. Se, invece, sono provocati da una reazione a un farmaco, è necessario consultare il medico curante per sostituire il farmaco in questione con un altro medicinale o per interrompere la cura. Nel caso di acufeni determinati da una perdita dell’udito, potrebbe essere utile utilizzare un apparecchio acustico o, in alcuni casi, sottoporsi a un intervento chirurgico”.

C’è un legame tra l’ascolto della musica ad alto volume e il rischio di danneggiare l’udito? “Ascoltare rumori forti per troppo tempo affatica le cellule capellute dell’orecchio interno, responsabili di ricevere le informazioni relative ai suoni provenienti dall’esterno – precisano gli specialisti della piattaforma anti-bufale ‘Dottore ma è vero che…?’ – Le conseguenze a breve termine di questo affaticamento possono essere l’innalzamento della soglia dell’udibile (in pratica la capacità di percepire un suono si calibra su un volume più alto) o la percezione di rumori (un fruscio, un ronzio o un fischio) anche in assenza di uno stimolo acustico esterno (acufene). Si tratta in entrambi i casi di sintomi che tendono a scomparire se l’esposizione al rumore è limitata, perché le cellule capellute hanno il tempo di riprendere la loro normale funzionalità. L’esposizione prolungata o ripetuta nel tempo, invece, può danneggiare le cellule capellute in modo permanente, fino ad arrivare nei casi più estremi anche alla perdita dell’udito”.

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