Aeroporti bloccati in Usa, il pilota scatena il panico a bordo: "Sembra l'11 settembre"

(Adnkronos) - Il blocco degli aereoporto che ha mandato in tilt gli Stati Uniti nella notte italiana ha ricordato quanto accaduto l'11 settembre 2001. A dirlo, proprio durante lo stop ai decolli che ha paralizzato il traffico aereo americano, è stato un pilota comunicando con i passeggeri a bordo ...

(Adnkronos) – Il blocco degli aereoporto che ha mandato in tilt gli Stati Uniti nella notte italiana ha ricordato quanto accaduto l’11 settembre 2001. A dirlo, proprio durante lo stop ai decolli che ha paralizzato il traffico aereo americano, è stato un pilota comunicando con i passeggeri a bordo del suo velivolo.

“Questo devo dirvelo.

Quello che stiamo vivendo sembra quanto successo l’11 settembre”, ha detto il pilota utilizzando il microfono e facendosi sentire quindi da tutti i passeggeri sul suo aereo, “dopo quello che è accaduto l’11 settembre 2001 hanno fatto atterrare tutti gli aerei che stavano volando negli Stati Uniti. Questa è la portata di quello che stiamo vivendo oggi”.

L’annuncio ha provocato, inevitabilmente, il panico a bordo, con il video di una passeggera che è diventato virale mentre riprendeva gli sguardi spaesati e spaventati del resto della cabina.

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