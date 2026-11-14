Durante il Forum della piccola industria, la segretaria del Partito Democratico Schlein ha offerto una panoramica delle priorità per le imprese italiane. L’evento, rivolto a imprenditori e responsabili di PMI, è stato l’occasione per ribadire la necessità di non stravolgere le iniziative già avviate dal governo, ma di focalizzarsi su quelle che mostrano risultati concreti.

La leader ha inoltre sottolineato l’importanza di avviare un dialogo costruttivo per riformare gli aspetti più critici, evidenziando che la Crescita economica dipende da una gestione equilibrata tra continuità e innovazione.

Nel discorso sono emerse quattro tematiche chiave: la difesa delle misure funzionanti, la collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali, la questione energetica e la visione di un piano industriale a livello europeo.

Schlein ha posto l’accento sul fatto che la prima preoccupazione degli imprenditori è il costo dell’energia, un elemento che influisce direttamente sulla competitività delle piccole e medie imprese. Il suo intervento si è quindi inserito in un più ampio dibattito nazionale sulla sostenibilità e sull’autonomia produttiva dell’Italia.

Schlein richiama alla continuità delle politiche di governo

Nel corso della manifestazione, la segretaria ha affermato che non si può cancellare tutto ciò che è stato realizzato dal governo solo perché è frutto di una precedente amministrazione. Ha aggiunto che le politiche che dimostrano efficacia devono essere preservate, mentre quelle inefficaci richiedono una riscrittura condivisa tra tutte le parti interessate. Questo approccio, secondo Schlein, permette di evitare il caos decisionale e di garantire che le imprese possano operare in un contesto stabile e prevedibile.

Mantenere le misure funzionanti

Tra gli esempi citati, la segretaria ha menzionato provvedimenti fiscali volti a ridurre il carico amministrativo per le PMI, sottolineando che tali iniziative hanno già prodotto risparmi significativi. Ha invitato a rivedere congiuntamente le norme che risultano poco efficaci, proponendo tavoli di lavoro composti da rappresentanti delle imprese, dei sindacati e del governo. L’obiettivo, ha spiegato, è creare un ciclo di feedback continuo che consenta di aggiustare rapidamente le politiche in base alle esigenze di mercato.

Confindustria, sindacati e la sfida dell’energia

Schlein ha poi rivolto un plauso a Confindustria per aver siglato un accordo storico con le organizzazioni sindacali, definito come fondamentale per affrontare le emergenze del Paese. L’accordo, secondo le parole della segretaria, rappresenta un passo cruciale verso una maggiore coesione tra datori di lavoro e lavoratori, soprattutto in un periodo in cui la crescita è ostacolata da costi energetici sempre più elevati. Ha evidenziato che l’energia è la prima preoccupazione dichiarata dagli imprenditori, e che una risposta coordinata è indispensabile per rilanciare la produttività.

Un accordo storico per le urgenze nazionali

L’intesa fra Confindustria e i sindacati prevede misure concrete, come la flessibilità nei turni lavorativi e la partecipazione a programmi di efficienza energetica. Schlein ha sottolineato che tali iniziative non solo riducono i costi operativi, ma favoriscono anche una maggiore capacità di investimento da parte delle imprese. Ha definito l’accordo “un segnale forte che la solidarietà tra imprese e lavoratori può tradursi in soluzioni pratiche per le sfide energetiche e produttive del Paese”.

Piano industriale europeo e commento sul Ponte Stretto

Infine, la leader del Pd ha avanzato la necessità di un piano industriale europeo finalizzato all’autonomia strategica dell’Unione, con particolare attenzione al settore energetico. Ha dichiarato che l’Europa deve investire in tecnologie verdi, infrastrutture di stoccaggio e nella ricerca per ridurre la dipendenza dalle fonti fossili. In questo contesto, ha espresso scetticismo verso il progetto del Ponte Stretto, affermando: “Non confermeremmo, è inutile”. Il suo giudizio suggerisce che le risorse dovrebbero essere concentrate su iniziative più immediate e direttamente utili alla competitività delle imprese.

Il discorso di Schlein ha tracciato una linea di continuità e riforma, sostenendo le politiche operative, lodando la collaborazione tra Confindustria e i sindacati, e richiedendo un’azione europea decisa sul fronte industriale. Il messaggio è chiaro: per far ripartire la crescita è indispensabile combinare stabilità, dialogo e investimenti mirati, evitando soluzioni isolate o progetti che non rispondono alle esigenze urgenti del tessuto imprenditoriale italiano.