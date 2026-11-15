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Festival Economia Sociale, Acquaroli: ""Nelle Marche una legge per sostenere cooperazione e Terzo

Festival Economia Sociale, Acquaroli: ""Nelle Marche una legge per sostenere cooperazione e Terzo

"Abbiamo lavorato tantissimo nella scorsa legislatura con l'inserimento per la prima volta dell'economia sociale e della cooperazione nella programmazione europea". Così Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, al Festival dell'Economia Sociale di Forlì. Un percorso proseguito con l'a...

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“Abbiamo lavorato tantissimo nella scorsa legislatura con l’inserimento per la prima volta dell’economia sociale e della cooperazione nella programmazione europea”. Così Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, al Festival dell’Economia Sociale di Forlì. Un percorso proseguito con l’approvazione, nell’agosto 2025, di una legge regionale che punta a valorizzare il ruolo della cooperazione e del Terzo settore come strumenti di crescita, soprattutto per i territori più periferici e quelli maggiormente esposti alle trasformazioni economiche e sociali.

https://www.youtube.com/watch?v=8RJYEExn39g

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