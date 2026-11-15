Manuel Bertuol, videomaker di 23 anni di Jesolo, è morto dopo oltre un mese di ricovero: era precipitato da un fuoristrada durante un raduno.

Non ce l’ha fatta Manuel Bertuol, il videomaker di 23 anni originario di Jesolo, rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto lo scorso 11 ottobre nella zona industriale di Padernello di Paese, in provincia di Treviso. Il giovane è morto nel tardo pomeriggio di sabato 14 novembre all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove era ricoverato da oltre un mese nel reparto di terapia intensiva.

Le sue condizioni erano apparse subito disperate a causa del grave trauma cranico riportato nella caduta. La tragedia si è consumata al termine di un raduno tra appassionati di motori, durante il quale Manuel stava realizzando fotografie e video delle evoluzioni delle auto.

La caduta dal fuoristrada durante il raduno

Secondo la prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di Treviso, riportata da Il Gazzettino, il ventitreenne si trovava a bordo di una Opel Frontera guidata da un ragazzo di vent’anni, residente a Giavera.

Manuel, grande appassionato di fotografia, automobili e motociclette e tra gli organizzatori del gruppo “streetaceerscrew“, si sarebbe sporto dal fuoristrada per riprendere dall’alto le derapate e le manovre degli altri veicoli.

Per cause ancora da chiarire, avrebbe perso l’equilibrio, precipitando violentemente sull’asfalto e battendo la testa. Il conducente si sarebbe immediatamente fermato per prestare soccorso e dare l’allarme.

I sanitari del 118, intervenuti sul posto, avevano riscontrato un gravissimo trauma cranico e facciale. Dopo essere stato stabilizzato, il giovane era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello, dove era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla testa.

Da quel momento era iniziata una lunga battaglia per la sopravvivenza, durata più di un mese. Nonostante le cure e gli sforzi dei medici, le condizioni di Manuel non sono migliorate e sabato è arrivata la notizia della sua morte.

La scomparsa ha suscitato grande commozione a Jesolo. Il sindaco Christofer De Zotti ha espresso la vicinanza dell’intera comunità alla famiglia. Manuel lascia la mamma Luciana, che gli è rimasta accanto durante tutto il ricovero, e il fratello maggiore Marco. Una famiglia già colpita in passato da un altro grave lutto: il padre del ragazzo era infatti morto alcuni anni fa in un incidente stradale. Fin dai primi momenti dopo la caduta, i familiari avevano chiesto che venisse fatta piena luce sulle circostanze dell’accaduto.

La Procura indaga per chiarire le responsabilità

Sull’incidente la Procura di Treviso aveva aperto un fascicolo, iscrivendo nel registro degli indagati il ventenne alla guida della Opel Frontera. L’iscrizione sarebbe stata effettuata anche a garanzia del giovane conducente, per consentire gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dei fatti.

Inizialmente la pm Elisabetta Spigarelli aveva formulato l’ipotesi di lesioni colpose. Dopo la morte di Manuel, il quadro giudiziario è destinato a cambiare e l’accusa potrebbe essere riqualificata in omicidio colposo o omicidio stradale. Gli investigatori dovranno verificare con precisione come sia avvenuta la caduta e quali siano state le circostanze che hanno portato alla tragedia.

Il ricordo degli amici: “Un ragazzo solare e generoso”

La notizia della morte di Manuel ha lasciato nello sconforto anche gli amici, che lo hanno ricordato con parole cariche di affetto. Il giovane viene descritto come una persona solare, buona e generosa, sempre pronta ad aiutare gli altri e capace di portare allegria e sorrisi tra chi gli stava vicino.

Aveva frequentato l’Istituto Scarpa Mattei di Fossalta di Piave, dove aveva coltivato il suo interesse per l a fotografia, i video e il mondo della comunicazione. Durante gli anni scolastici aveva partecipato anche alle attività della web tv dell’istituto, mettendo a disposizione creatività, entusiasmo e voglia di imparare.

“Gli piaceva sperimentare, confrontarsi e scoprire cose nuove“, hanno raccontato gli amici, ricordando la sua disponibilità e la spontaneità con cui affrontava ogni esperienza. A colpire chi lo conosceva era soprattutto la sua capacità di trasmettere positività, nonostante avesse già dovuto affrontare una perdita dolorosa come quella del padre. Un ricordo che oggi accompagna il dolore di familiari, amici e dell’intera comunità di Jesolo.