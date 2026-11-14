Sabato Volodymyr Zelensky ha intensificato le critiche verso SpaceX, sostenendo che i limiti di velocità imposti ai terminali satellitari Starshield, di tipo militare, hanno implicazioni politiche pericolose e indeboliscono le difese aeree essenziali del Paese.

Secondo il presidente, i terminali che operano nei territori ucraini temporaneamente occupati dalla Russia sono stati limitati a una velocità massima di 161 kph da cinque giorni, con effetti diretti sulle capacità militari di Kiev.

La questione è stata portata all’attenzione di SpaceX a livello istituzionale dal Ministero della Difesa ucraino.

Le dichiarazioni di Zelensky sulle restrizioni

Parlando con i giornalisti, Zelensky ha respinto la spiegazione fornita dall’azienda. “Le restrizioni sono in vigore da cinque giorni. Dicono che si tratti di una specie di problema tecnico, ma non ci crediamo”, ha dichiarato.

Le sue parole sono state diffuse dal suo ufficio nella giornata di sabato.

Il presidente ha poi sostenuto che imporre limiti in quelle aree equivale a riconoscere, almeno in parte, che i territori occupati non appartengono all’Ucraina. “Se si impongono restrizioni lì, si riconosce già in parte che i territori temporaneamente occupati non sono nostri.

Per questo riteniamo di avere il diritto di sollevare la questione e ripristinare la velocità, così che non ci siano restrizioni affatto”.

Effetti sulla difesa aerea

Secondo Zelensky, i limiti rendono più difficile alle unità ucraine di difesa aerea intercettare i droni russi a reazione e aumentano la vulnerabilità delle città. Per affrontare il problema, ha incaricato i vertici militari e il ministero degli Esteri di chiarire la situazione con l’azienda.

SpaceX respinge le accuse. L’azienda sostiene di non aver introdotto nuove restrizioni né di aver modificato il funzionamento dei propri satelliti.

Un precedente di metà ottobre

Non è la prima volta che il problema emerge. A metà ottobre, funzionari ucraini hanno denunciato che SpaceX aveva ridotto la velocità di Starlink e dei sistemi di comunicazione Starshield a circa 160 kph (100 mph), in un periodo di tensione legato alle richieste dell’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump sugli attacchi ucraini alle raffinerie russe. Il servizio è stato ripristinato il 24 ottobre.