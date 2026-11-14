Tragedia nella notte a San Basile, nel Cosentino, dove un incendio divampato all’interno della casa è costato la vita a Vincenzo Dispoto, 87 anni, e al suo cane. Le fiamme si sono propagate intorno alle 2 del mattino, rendendo difficili le operazioni di soccorso. Inutili i tentativi dei vigili del fuoco di raggiungere l’anziano: la Procura ha aperto un’inchiesta per chiarire l’origine del rogo.

Incendio in casa nella notte: morti un uomo di 87 anni e il suo cane

Dramma a San Basile, dove un incendio divampato nella notte tra il 12 e il 13 novembre ha provocato la morte di Vincenzo Dispoto, 87 anni, e del suo cagnolino. L’allarme è scattato intorno alle 2 del mattino, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi all’interno dell’abitazione dell’anziano, situata nel territorio del Parco nazionale del Pollino.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo e il suo inseparabile amico a quattro zampe avrebbero cercato riparo sul loggiato.

I vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari, affiancati dalle squadre arrivate da Corigliano-Rossano, hanno dovuto affrontare un intervento particolarmente complicato, impiegando circa un’ora per riuscire a forzare la cancellata e raggiungere l’appartamento. Una volta entrati, per entrambi non c’era ormai più nulla da fare.

Le prime risultanze indicano che il decesso dell’87enne sarebbe stato causato dalle esalazioni di fumo.

Le indagini sulla causa del rogo mortale: aperta un’inchiesta

Saranno gli accertamenti a stabilire che cosa abbia provocato l’incendio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castrovillari che hanno avviato i rilievi insieme ai vigili del fuoco. Da una prima ricognizione, come riportato da QuiCosenza, sarebbe emerso che nell’abitazione non risultava acceso alcun caminetto, mentre in uno dei locali sono stati trovati diversi oggetti e rifiuti accumulati.

La Procura di Castrovillari ha aperto un fascicolo per fare piena luce sull’accaduto: al momento nessuna ipotesi viene esclusa, compresa quella di un eventuale gesto volontario. Le indagini dovranno quindi ricostruire l’esatta dinamica e individuare l’origine delle fiamme.