Una lite in strada si è trasformata in una tragedia nella periferia est di Roma, dove un uomo 44enne è stato ucciso al termine di una violenta aggressione a colpi di forbici. Il delitto si è consumato nella serata di venerdì a Torpignattara, sotto gli occhi della compagna della vittima. L’aggressore è riuscito a fuggire, mentre la Squadra Mobile ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’omicidio e individuare il responsabile.

Omicidio a Torpignattara, 44enne ucciso con le forbici al termine di una lite

Un uomo di 44 anni, cittadino marocchino identificato come Mohamed Madoub, è stato ucciso nella serata di venerdì 13 novembre a Torpignattara, nella zona est di Roma. L’omicidio è avvenuto intorno alle 22.50, all’incrocio tra via di Torpignattara e via Francesco Baracca.

Secondo le prime ricostruzioni, come riportato da Roma Today, la vittima avrebbe avuto un violento diverbio con un altro uomo, che a un certo punto avrebbe estratto un paio di forbici da cucina, con una lama di circa 20 centimetri, colpendolo al torace.

L’uomo è morto sul posto, mentre l’aggressore si è allontanato rapidamente.

I due si sarebbero conosciuti da pochi giorni e avrebbero trascorso insieme la serata in un bar del quartiere, bevendo alcolici. Alla base della discussione ci sarebbe stato, secondo una prima ipotesi investigativa, un debito di pochi euro.

La compagna della vittima ascoltata dagli investigatori, recuperata l’arma del delitto

L’aggressione si è consumata sotto gli occhi della compagna della vittima, una donna italiana di 31 anni, che si trovava con lui al momento dei fatti. In evidente stato di agitazione, è stata accompagnata dagli agenti della Polizia Locale in un luogo più tranquillo e protetto, dove ha potuto fornire la propria testimonianza. Sul posto sono intervenuti gli agenti del V Gruppo Prenestino, che hanno delimitato l’area e avviato le prime verifiche, raccogliendo le dichiarazioni dei numerosi presenti.

Nel corso degli accertamenti sono stati individuati alcuni indumenti abbandonati con evidenti tracce ematiche e le forbici utilizzate per colpire il 44enne, ritrovate all’interno di un’aiuola tra via di Torpignattara e via Francesco Baracca. L’arma è stata recuperata e sequestrata. Le testimonianze, la descrizione del presunto responsabile e gli altri elementi raccolti sono stati trasmessi alla Sezione Omicidi della Squadra Mobile della Questura di Roma, che ha assunto la conduzione delle indagini.